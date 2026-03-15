オートモビルカウンシル2026 出展車両第1弾発表、ポルシェ911リイマジンドやフェラーリ288GTOなど

AUTOMOBILE COUNCIL（オートモビルカウンシル）実行委員会は3月14日、オートモビルカウンシル2026出展車両情報第1弾を発表した。計104台の展示車両が発表された。
オートモビルカウンシルは、「クルマともっと恋をしよう。」を総合テーマに、自動車の歴史を軸にヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会するイベントだ。11回目の開催となる2026年は、4月10～12日の3日間、幕張メッセ（千葉市）を会場に開催される。
●主催者テーマ展示1：現代に蘇る往年の名車「レストモッドの世界」
- ランチア・デルタ・インテグラーレ・フトゥリスタbyアモス
- デルタEvoマルティーニ・レーシング
- ポルシェ911リイマジンドbyシンガー-DLS
- プロドライブP25
●主催者テーマ展示2：イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」
- フェラーリ250GT SWB
- フェラーリ330GTC
- ランチア・ベータ・モンテカルロ
- フェラーリ288GTO
- フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナ
●企画展示：オフロードにロマンを。夢を載せてどこまでも。
- フィアット・デュカトL4H3 WEINSBERG OUTLAW
●日本車メーカー、インポーター
トヨタ自動車/GAZOO Racing
- パブリカスポーツ（レプリカ）
- スポーツ800 UP15型
- 2000GT MF10型
- スプリンター・トレノAE86型
- スープラJZA80型
- レクサスLFA
ホンダ
- Honda Heritage Works NSX レストアプロトタイプ（1991年）
- シティ・ターボII（1983年）
- Super-ONE
- Super-ONE（用品装着車）
- モトコンポ（1981年）
三菱自動車工業
- 初代パジェロ（1982年）
- 2代目パジェロ（1991年）
- ジープJ11バン
- パジェロ I
- パジェロ・パリダカ優勝（1985年）レストア
ディフェンダー / レンジローバー
- ランドローバー90ステーションワゴン・キャメルトロフィ
- レンジローバー・クラシック2ドア（1973年）
- ディフェンダー・トロフィ・エディション CURATED FOR JAPAN
●スポンサー3台
●サプライヤー3台
●プレミアムライフスタイル4台
●ヘリテージカー販売店62台
●自動車関連商品等販売店1台
●オーナーズクラブ3台
合計104台。企画展示などはすでに発表されていたが、出展車両情報としてまとまったものは今回が第1弾。
なお、主催者テーマ展示の展示予定車両の一部が当初より変更となっている。イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」のうち、フィアット・アバルト『2000クーペ・スペチャーレ』に代わり、フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナを展示。車の粋人が注目する新たな潮流〈レストモッドの世界〉のうち、キメラ・アウトモビリ『EVO37』に代わり、ポルシェ『911』リイマジンドbyシンガー-DLSを展示する。