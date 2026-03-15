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オートモビルカウンシル2026 出展車両第1弾発表、ポルシェ911リイマジンドやフェラーリ288GTOなど

フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナ（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナ（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • フェラーリ250GT SWB（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • フェラーリ330GTC（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • ランチア・ベータ・モンテカルロ（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • フェラーリ288GTO（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • トヨタテ2000GT（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • スプリンター・トレノAE86型（オートモビルカウンシル2026出展予定）
  • ホンダ・シティ・ターボ II（オートモビルカウンシル2026出展予定）

AUTOMOBILE COUNCIL（オートモビルカウンシル）実行委員会は3月14日、オートモビルカウンシル2026出展車両情報第1弾を発表した。計104台の展示車両が発表された。

【画像全12枚】

オートモビルカウンシルは、「クルマともっと恋をしよう。」を総合テーマに、自動車の歴史を軸にヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会するイベントだ。11回目の開催となる2026年は、4月10～12日の3日間、幕張メッセ（千葉市）を会場に開催される。

主催者テーマ展示1：現代に蘇る往年の名車「レストモッドの世界」

- ランチア・デルタ・インテグラーレ・フトゥリスタbyアモス
- デルタEvoマルティーニ・レーシング
- ポルシェ911リイマジンドbyシンガー-DLS
- プロドライブP25

フェラーリ288GTO（オートモビルカウンシル2026出展予定）フェラーリ288GTO（オートモビルカウンシル2026出展予定）

主催者テーマ展示2：イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」

- フェラーリ250GT SWB
- フェラーリ330GTC
- ランチア・ベータ・モンテカルロ
- フェラーリ288GTO
- フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナ

企画展示：オフロードにロマンを。夢を載せてどこまでも。

- フィアット・デュカトL4H3 WEINSBERG OUTLAW

日本車メーカー、インポーター

トヨタ自動車/GAZOO Racing
- パブリカスポーツ（レプリカ）
- スポーツ800 UP15型
- 2000GT MF10型
- スプリンター・トレノAE86型
- スープラJZA80型
- レクサスLFA

トヨタテ2000GT（オートモビルカウンシル2026出展予定）トヨタテ2000GT（オートモビルカウンシル2026出展予定）

ホンダ
- Honda Heritage Works NSX レストアプロトタイプ（1991年）
- シティ・ターボII（1983年）
- Super-ONE
- Super-ONE（用品装着車）
- モトコンポ（1981年）

ホンダ・モトコンポ（オートモビルカウンシル2026出展予定）ホンダ・モトコンポ（オートモビルカウンシル2026出展予定）

三菱自動車工業
- 初代パジェロ（1982年）
- 2代目パジェロ（1991年）
- ジープJ11バン
- パジェロ I
- パジェロ・パリダカ優勝（1985年）レストア

初代パジェロ（オートモビルカウンシル2026出展予定）初代パジェロ（オートモビルカウンシル2026出展予定）

ディフェンダー / レンジローバー
- ランドローバー90ステーションワゴン・キャメルトロフィ
- レンジローバー・クラシック2ドア（1973年）
- ディフェンダー・トロフィ・エディション CURATED FOR JAPAN

スポンサー3台
サプライヤー3台
プレミアムライフスタイル4台
ヘリテージカー販売店62台
自動車関連商品等販売店1台
オーナーズクラブ3台

合計104台。企画展示などはすでに発表されていたが、出展車両情報としてまとまったものは今回が第1弾。

なお、主催者テーマ展示の展示予定車両の一部が当初より変更となっている。イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」のうち、フィアット・アバルト『2000クーペ・スペチャーレ』に代わり、フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナを展示。車の粋人が注目する新たな潮流〈レストモッドの世界〉のうち、キメラ・アウトモビリ『EVO37』に代わり、ポルシェ『911』リイマジンドbyシンガー-DLSを展示する。

《高木啓》

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