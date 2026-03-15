オートモビルカウンシル2026 出展車両第1弾発表、ポルシェ911リイマジンドやフェラーリ288GTOなど

AUTOMOBILE COUNCIL（オートモビルカウンシル）実行委員会は3月14日、オートモビルカウンシル2026出展車両情報第1弾を発表した。計104台の展示車両が発表された。

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オートモビルカウンシルは、「クルマともっと恋をしよう。」を総合テーマに、自動車の歴史を軸にヘリテージカーからモダンカーまでが一堂に会するイベントだ。11回目の開催となる2026年は、4月10～12日の3日間、幕張メッセ（千葉市）を会場に開催される。

●主催者テーマ展示1：現代に蘇る往年の名車「レストモッドの世界」

- ランチア・デルタ・インテグラーレ・フトゥリスタbyアモス

- デルタEvoマルティーニ・レーシング

- ポルシェ911リイマジンドbyシンガー-DLS

- プロドライブP25

フェラーリ288GTO（オートモビルカウンシル2026出展予定）

●主催者テーマ展示2：イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」

- フェラーリ250GT SWB

- フェラーリ330GTC

- ランチア・ベータ・モンテカルロ

- フェラーリ288GTO

- フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナ

●企画展示：オフロードにロマンを。夢を載せてどこまでも。

- フィアット・デュカトL4H3 WEINSBERG OUTLAW

●日本車メーカー、インポーター

トヨタ自動車/GAZOO Racing

- パブリカスポーツ（レプリカ）

- スポーツ800 UP15型

- 2000GT MF10型

- スプリンター・トレノAE86型

- スープラJZA80型

- レクサスLFA

トヨタテ2000GT（オートモビルカウンシル2026出展予定）

ホンダ

- Honda Heritage Works NSX レストアプロトタイプ（1991年）

- シティ・ターボII（1983年）

- Super-ONE

- Super-ONE（用品装着車）

- モトコンポ（1981年）

ホンダ・モトコンポ（オートモビルカウンシル2026出展予定）

三菱自動車工業

- 初代パジェロ（1982年）

- 2代目パジェロ（1991年）

- ジープJ11バン

- パジェロ I

- パジェロ・パリダカ優勝（1985年）レストア

初代パジェロ（オートモビルカウンシル2026出展予定）

ディフェンダー / レンジローバー

- ランドローバー90ステーションワゴン・キャメルトロフィ

- レンジローバー・クラシック2ドア（1973年）

- ディフェンダー・トロフィ・エディション CURATED FOR JAPAN

●スポンサー3台

●サプライヤー3台

●プレミアムライフスタイル4台

●ヘリテージカー販売店62台

●自動車関連商品等販売店1台

●オーナーズクラブ3台

合計104台。企画展示などはすでに発表されていたが、出展車両情報としてまとまったものは今回が第1弾。

なお、主催者テーマ展示の展示予定車両の一部が当初より変更となっている。イタリアの名門カロッツェリア「Designed byピニンファリーナ」のうち、フィアット・アバルト『2000クーペ・スペチャーレ』に代わり、フィアット・アバルト750レコルド・エンデューロ・ピニンファリーナを展示。車の粋人が注目する新たな潮流〈レストモッドの世界〉のうち、キメラ・アウトモビリ『EVO37』に代わり、ポルシェ『911』リイマジンドbyシンガー-DLSを展示する。