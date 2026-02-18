『ジムニーノマド』の収納性をアップ！ 専用「ラゲッジ収納ボックス」が発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」の販売が開始された。

【詳細画像】『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」

同製品は、スズキ・ジムニーノマドの限られたラゲッジスペースを有効活用し、荷物をまとめて収納できる構造により積載力を向上させる。容量は約40Lで、デッドスペースを活かして荷物をしっかり積める収納力を実現している。

倒した2列目シートとつなげることで段差がなくなり、長い荷物も置きやすくなる。アウトドアや釣り、作業台としても活用できる設計だ。

クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」

取り付けはラゲッジ部分にはめ込み、マジックテープで固定するだけの簡単設計だ。内部スペースは仕切りの脱着が可能な分割式のため、荷物に合わせてレイアウトを変更できる。

専用蓋となるラゲッジボード付きで、耐荷重は30kg。荷物を隠して収納でき、見た目もすっきりできる。ボードも分割式なので荷物が乗っていても取り出しが可能で、積み替えの利便性にも配慮されている。

材質はABS樹脂で、重量は6.3kg。商品構成は本体（分割式）とラゲッジボードとなる。

購入はアマゾン・Yahoo!ショッピングの公式ストアから。税込み実売価格は1万7400円からとなっている。

クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」