ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニーノマド』の収納性をアップ！ 専用「ラゲッジ収納ボックス」が発売

クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
  • クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」の販売が開始された。

【詳細画像】『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」

同製品は、スズキ・ジムニーノマドの限られたラゲッジスペースを有効活用し、荷物をまとめて収納できる構造により積載力を向上させる。容量は約40Lで、デッドスペースを活かして荷物をしっかり積める収納力を実現している。

倒した2列目シートとつなげることで段差がなくなり、長い荷物も置きやすくなる。アウトドアや釣り、作業台としても活用できる設計だ。

クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」

取り付けはラゲッジ部分にはめ込み、マジックテープで固定するだけの簡単設計だ。内部スペースは仕切りの脱着が可能な分割式のため、荷物に合わせてレイアウトを変更できる。

専用蓋となるラゲッジボード付きで、耐荷重は30kg。荷物を隠して収納でき、見た目もすっきりできる。ボードも分割式なので荷物が乗っていても取り出しが可能で、積み替えの利便性にも配慮されている。

材質はABS樹脂で、重量は6.3kg。商品構成は本体（分割式）とラゲッジボードとなる。

購入はアマゾン・Yahoo!ショッピングの公式ストアから。税込み実売価格は1万7400円からとなっている。

クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」クラフトワークス『ジムニーノマド』専用「ラゲッジ収納ボックス」
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ ジムニー

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES