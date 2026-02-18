ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

メガワット級EV充電テスト対応、新ソリューション2製品を発表…キーサイト

キーサイトの高出力・メガワット級充電への移行を支援する2つの新しいEV充電テストソリューション
  • キーサイトの高出力・メガワット級充電への移行を支援する2つの新しいEV充電テストソリューション

キーサイト・テクノロジーズは、高出力・メガワット級充電への移行を支援する2つの新しいEV充電テストソリューションを発表した。

電動化の加速に伴い充電アプリケーションが複雑化する中、これらのソリューションは自動車・充電器メーカーやエンジニアの開発スピードを向上させ、信頼性の確保や進化する国際規格への適合の実現に貢献する。

電動化の急速な進展により、乗用車向け急速充電から大型輸送車両や産業車両向けのメガワット級充電まで、幅広い用途に対応する先進的な充電インフラの需要が高まっている。一方で、相互接続性の課題、厳しい安全要件、MCS、CCS、ISO 15118、GB/T、CHAdeMOといった進化する国際規格への準拠など、ますます複雑化する課題に直面している。包括的でスケーラブルなテスト環境がなければ、メーカーは開発の遅れ、コストのかかる手戻り、実環境での性能不一致といった課題に直面する。

こうした課題に対し、キーサイトは高出力ハードウェア、ソフトウェアの拡張性、規格準拠を組み合わせた今後を見据えたテストソリューションを提供する。この新しいソリューションは柔軟性と拡張性を備え、顧客は開発を加速し、新たに求められるテスト要件にもいち早く対応できる。

今回発表したテストソリューションのひとつ、SL2600A Megawatt Charging Discovery Systemは、次世代の重量車両向けメガワット級充電の検証が可能な最大電圧1500V、最大電流1500Aに対応する。アップグレード可能なモジュール構成により、単一システムでEVと充電ステーション双方をテストでき、柔軟性の向上と総保有コスト(TCO)の削減を実現する。

SL2600AはNACSやCCSを含む将来の規格を見据えて設計されており、長期的なテスト設備の投資を保護しながら、進化する充電エコシステムへの対応を確実にする。

さらに、SL1047A Scienlab Charging Discovery System – High-Power Seriesはラインナップを強化し、400A・1000Vから最大800A・1500Vまでソフトウェアで拡張可能である。これにより、ハードウェアを交換することなく機能が拡張できる。GB/T 2024への完全準拠を含む、すべての主要な充電規格に対応するこのシステムは、世界中のEV充電エコシステム向けの包括的な適合性と相互接続性テストを可能にする。また、複雑化するEV充電要件に対応するため、充電通信テスト機能を大幅に強化・拡張している。

これらのソリューションにより、顧客は開発リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮し、次世代EV向けに信頼性の高い規格準拠の充電システムを提供することができる。

《森脇稔》

