ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ次世代モビリティ「e-Palette」を活用、JTBが体験型ツアー販売開始

トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • Tokyo Zen Journey
  • Night City Safari and Japanese Sake Tour
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』
  • トヨタ『e-Palette（eパレット）』

JTBは2月17日、トヨタ自動車と協業し、次世代モビリティ「e-Palette」を活用した期間限定ツアーの販売を開始したと発表した。

【画像全7枚】

e-Paletteは、将来の自動運転を見据えた次世代モビリティとして、トヨタ自動車が2025年9月15日に販売を開始。「移動手段(ヒトが動く)」に加え、「サービスがやってくる(コトが動く)」、「新たな移動体験の提供(ココロが動く)」をコンセプトに、様々な活用方法で体験機会を提供している。

JTBは、このe-Paletteを活用し、目的地への「移動時間を特別な体験の時間に変える」体験型コトサービスとして、訪日外国人観光客向けの体験型ツアーと、ハレの日に利用できるサービスの提供準備を進めている。

近年、ツーリズム産業は「量」から「質」への転換が求められている。画一的な移動手段の提供だけでなく、移動そのものが旅の目的となるような、よりパーソナルで心豊かな体験価値の創出が重要視されている。

JTBは、創立以来培ってきた「交流創造」の知見と、トヨタ自動車が提唱する「モビリティ社会」の可能性を融合させることで、これまでにない高付加価値な旅行体験を提供することを目指す。

訪日外国人観光客向け体験型ツアーでは、日本の文化や魅力を深く体験できる移動型ツアーを提案する。

「Tokyo Zen Journey」は、2026年3月14日から19日まで開催。普段は立ち入ることのできない増上寺安国殿での御祈願、写経を体験できる。境内散策と本殿と東京タワーを背景にしたシーニックビューの撮影も可能。e-Palette車内では50インチ大画面とサラウンド音響を活かした「特別な体験の時間」映像を提供する。

「Night City Safari and Japanese Sake Tour」は、2026年3月13日から19日まで開催。e-Palette車内にて日本酒の作り方、様々な種類の紹介や酒造が拘る製法を説明。訪日外国人観光客にも人気の「権八西麻布」にて、紹介した日本酒を和食とともに体験できる。

「Tokyo Zen Journey」では早朝の禅体験を大本山増上寺にて、歴史や禅のココロを伝えつつ御祈願や写経体験を通じて、日本の魅力を体感できる。「Night City Safari and Japanese Sake Tour」では関東の酒造に協力をいただき日本酒の作り方、様々な種類の紹介や酒造が拘る製法を説明し、実際に和食とともに楽しめる。

両ツアーとも、トヨタ自動車の次世代モビリティe-Paletteを活用し、移動の時間も楽しさや学び、感動に繋がる体験を提供する。ツアー商品は訪日外国人観光客向けにJTB BÓKUNを活用し販売、期間限定の特別商品の利用を通じて、日本のさらなる魅力の発信をしている。

ハレの日に利用できるサービス「ハレシャトル」は、結婚式などの特別な日に、移動時間を感動的な体験に変えるサービスだ。

結婚式終了後、式場から近隣の主要駅・空港・自宅までの移動を、「感謝を伝える特別な時間と空間」に演出。感謝を伝えたい両親や友人などをe-Paletteにて送迎する。

車中映像・音響設備を活用し、式中ゆっくり見られなかったエンドロールや新郎新婦からのサプライズメッセージなど、幸せと少しの哀愁漂う帰りのときに特別な感謝の気持ちを伝えるなど心温まる体験を提供する。

本取り組みは、異業種との共創による新たな価値創造への挑戦であり、人々の「Well-Being」の向上に貢献するものである。今後も他企業や観光事業者とのパートナーシップ締結により、さらなるサービス拡充と高付加価値商品造成を目指し、顧客の期待を超える感動体験を創造し、持続可能なツーリズムの発展に貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

JTB

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES