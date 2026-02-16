ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

アウディ、新アプリ「EasyPark」「ryd」を欧州で車載化…駐車や充電の支払いが車内で完結

アウディが新アプリ「EasyPark」「ryd」を欧州で車載化
  • アウディが新アプリ「EasyPark」「ryd」を欧州で車載化
  • アウディが新アプリ「EasyPark」「ryd」を欧州で車載化

アウディは、車両のデジタル化を推進する取り組みの一環として、欧州で新たに2つのサービスをアプリポートフォリオに追加したと発表した。

【画像全2枚】

駐車料金の支払いを簡素化する「EasyPark」と、給油、充電、洗車を車内から行える「ryd」だ。これらのアプリにより、駐車スペースや給油所を探すストレスが軽減され、待ち時間が短縮される。

アウディは、これらのサードパーティ製アプリをMMIインフォテインメントシステムに直接統合した初の自動車メーカーとなった。「ryd」はアウディアプリストアを搭載する全モデルで既に利用可能で、「EasyPark」は2026年第1四半期末までに段階的に展開される予定だ。両アプリとも、各プロバイダーでアカウントを設定し、支払い情報を登録する必要がある。

「EasyPark」は、欧州約1300都市の6万カ所以上の駐車場で利用できる。対応駐車エリアで車両が停止し、トランスミッションがパーキングポジションに入ると、MMIディスプレイにポップアップウィンドウが表示される。GPSトリガーにより自動的にアプリ機能が起動し、ワンタップでデジタル駐車メーターが作動する。事前に支払った時間が終了に近づくと、アプリがスマートフォン経由で通知し、同じデバイスまたはMMIから直接時間を延長できる。車両が駐車スペースを出て時速15kmを超えると、システムは自動的に駐車時間を終了する。

「ryd」アプリは、給油、充電、洗車を1つのアプリで非接触かつ便利な支払いプロセスで提供する。ドイツでは、アラルやエッソなどの大手チェーンだけでなく、多くの地元業者でも利用でき、全充電ポイントの90%に対応している。このサービスは、欧州全体で1万カ所以上の給油所と100万カ所以上の充電ポイントをカバーしている。

近隣の給油所が自動的に検出され、MMIディスプレイにポップアップウィンドウが表示される。希望する給油所を選択し、ポンプ番号を入力し、最大給油量と希望する支払い方法を決定し、画面上の指示に従う。給油後は車に戻り、MMIディスプレイで確認を待ってから出発できる。

充電プロセスも同様の原理で機能する。アプリを使えば適切な充電ステーションを簡単に見つけられる。充電ステーションが遠い場合は、アウディナビゲーションシステムでワンクリックして新しい目的地として設定できる。充電ステーションに近づくと「ryd」が自動的に開き、充電ステーションを選択して起動し、プラグを接続する。プラグを抜くか、車両のMMIディスプレイ経由で充電プロセスを終了し、支払いプロセスの確認を待ってから出発できる。電力プロバイダーとの契約、充電カード、QRコードは不要だ。洗車も特に便利で、アプリで数回クリックするだけで参加ステーションで洗車を予約できる。

アウディは既に、アウディアプリストア経由で市場固有のサードパーティ製アプリを顧客に提供している。ディズニープラス、DAZN、ユーチューブ、エアコンソール、スポティファイなどのストリーミングサービスから、ブルームバーグなどのニュースポータルまで幅広い。CARIADと共同開発されたアウディアプリケーションストアは、MMIに直接統合されており、スマートフォンを必要としない。ストアを使用するには、インフォテインメントシステムに加えて、「アウディアプリケーションストアとスマートフォンインターフェース」装備、myAudiアカウント、アクティブなデータ接続が必要だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アウディ（Audi）

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES