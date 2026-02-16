ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

インドのバッテリー識別制度とEU規制の両方に対応、タタ・テクノロジーズ「WATTSync」

タタ・テクノロジーズは、同社のバッテリー管理プラットフォーム「WATTSync」が、インドで導入予定の「バッテリー・アーダール」デジタル識別・追跡要件に完全対応すると発表した。同時に、EU電池規制(EU BR 2023/1542)との整合性も維持している。

インドは、バッテリーのライフサイクル全体にわたる可視性、コンプライアンス、持続可能性を強化するため、QRコードを活用した統一的なバッテリー・アーダール制度の導入を進めている。WATTSyncのアーキテクチャ、データモデル、統合機能は、将来を見据えた業界ソリューションとして位置づけられている。

WATTSyncは、インドが義務付ける21文字のバッテリーパック・アーダール番号(BPAN)を強力にサポートする。製造業者やエコシステムパートナーは、生産から運用、廃棄までのワークフロー全体で、固有のバッテリー識別子を生成、管理、統合できる。このプラットフォームは、グローバルなデジタルバッテリーパスポート要件を反映しており、市場間の相互運用性を確保している。

WATTSyncのQRコード対応デジタル識別エンジンは、静的データと動的データの両方への安全なアクセスを可能にし、インドの認証・検証基準をサポートする。これはEUのデジタルパスポートエコシステムの仕組みとも整合している。

包括的な静的データモデルは、製造業者識別子、バッテリー記述子、材料組成、化学特性、カーボンフットプリント(BCF)など、バッテリー・アーダールで規定されるすべてのフィールドをネイティブにサポートする。EU準拠設計により、拡張された持続可能性、デューデリジェンス、環境データも管理できる。

健全性状態(SoH)、充放電サイクル、熱イベント、運用パラメータなどの動的データ要件をサポートするため、WATTSyncはバッテリー管理システム(BMS)とシームレスに統合される。マイクロサービス駆動のクラウド対応アーキテクチャにより、大量データの取り込みとリアルタイム分析が可能で、インドと欧州の報告要件に対応できる。

インドが求める動的バッテリーデータの認可された中央サーバーへの保存要件に対応し、WATTSyncは政府指定のデジタルインフラとのAPI基盤のデータ交換を可能にする。これにより、サプライチェーン全体での追跡可能性、監査可能性、監視が確保される。

WATTSyncのバッテリーライフサイクルマネージャーは、製造から使用、修理、再利用、リサイクルまで、すべてのライフサイクル移行を追跡し、製造業者がインドとEUの循環性および持続可能性の義務を満たすのを支援する。

ロールベースアクセス制御(RBAC)機能により、製造業者、サプライヤー、オペレーター、リサイクル業者、規制当局、監査人に対して、構造化された安全なデータビューが提供される。この詳細なアクセス設計は、インドのガイドラインとグローバルな規制フレームワークの両方に対応している。

プラットフォームは、予知保全と安全インテリジェンスをサポートするAI駆動分析を統合している。熱異常検知、残存耐用年数(RUL)推定、性能リスクプロファイリングなどが含まれ、バッテリー・アーダールが重視する安全性と信頼性に対応している。

WATTSyncはまた、廃棄時の情報交換、回収材料の文書化、リサイクルチェーン全体でのカーボンフットプリント追跡を可能にすることで、インドの循環経済目標をサポートする。これらの機能は、EU BRの材料回収および持続可能性要件と整合している。

ACC-PLI制度下での国内製造に対して、WATTSyncはセルの原産地を検証するために必要な安全な来歴文書と追跡可能性を提供し、透明で不正に強いサプライチェーンを強化する。

グローバルなコンプライアンス基盤とインド対応のデジタル識別機能により、WATTSyncはタタ・テクノロジーズを、信頼性が高く持続可能で将来に備えたバッテリーエコシステムを実現する戦略的パートナーとして位置づけている。

