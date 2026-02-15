東北最大級バイクイベント「バイクフェスタ2026」、夢メッセみやぎで開催へ…2月21-22日

東北オートバイ事業協同組合と南海部品仙台店のコラボ企画による東北最大級のバイクイベント「バイクフェスタ2026 in 夢メッセみやぎ」が、2月21日・22日に開催される。

会場は夢メッセみやぎ本館展示棟A・Bホール。開催時間は21日が10時から17時、22日が9時から15時を予定している。入場料は無料で、駐車場も完備されている。

会場には国産車・輸入車、新車・中古車など多数のオートバイが展示される。実際に見て比較でき、その場で購入相談も可能だ。初心者でもスタッフに直接相談できるため、安心して見学できる。

バイク用品・パーツメーカーも多数出展し、展示即売会を実施する。ヘルメット、ウェア、グローブ、パーツ、アクセサリーなどライダー必須アイテムが揃う。アウトレットセールや会場限定価格の商品も多数用意される。新商品や各メーカーのおすすめ商品も展示され、実際に手に取って確認できるほか、メーカースタッフに直接話を聞くこともできる。

バイクに乗らない人でも楽しめるよう、お子様向けイベント、ステージイベント、飲食ブース、企業PRブースなども用意される。家族連れでの来場も歓迎している。

