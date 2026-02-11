長尺スキー板も収納、カーメイトのSUV向けルーフボックスにスリム＆ロング設計モデルが登場

カーメイトのルーフキャリアブランド「INNO（イノー）」から、クロカンSUV向けの新型ルーフボックス「INNO ルーフギアケース715」が新発売。

【画像】カーメイト「INNO ルーフギアケース715」

同製品は、2024年4月に発売した「INNO ルーフギアケース720」のラインアップに追加される新モデルだ。スリム設計とロング設計を両立させた点が特徴で、このルーフボックスの横にルーフラックなどを並べて積載する「デュアル積載」を実現している。キャンプのほかにサイクリングやフィッシングなど、複数の趣味アイテムの搭載に対応できる。

全長は2010mmと、前モデルより160mm延長し、長尺スキー板3から4セット、スノーボード2から3枚、キャンプ道具の1～2人分の収納が可能となっている。片開き仕様で反転も可能だ。

デザインには、クロカンSUVの角張った形状に似合う無骨なスクエア形状を採用。凹凸を施したカバーにより強度を高めつつ軽量化を実現している。スクエア形状により隅まで荷物を入れることができ、外付けレバークランプの採用で内側にゆとりを確保した。

底面は凹凸のない平らな形状で、オプションパーツ「ボックス用Tスロットアダプター（BRP12）」を使用すればルーフラックの上にも装着できる。四つ角には傷防止バンパーを配置し、車に装着しない時は横向き・縦向きどちらにも立てかけて保管できる。

背の高い車両でルーフボックスに物を出し入れする際、体を支える手の置き場に困るケースに対応できるよう、側面にはハンドルを設置。体を支えながらカバーの開閉ができるほか、ルーフからボックスを外したあとは一人での持ち運びも可能だ。

製品仕様は、全長2010×全幅610×全高280mmで、容量は約220L、製品重量は11kg、最大積載量は50kg。カラーはマットブラック。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は11万円となっている。