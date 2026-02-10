ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

関西ペイント、AI調色システムや人と環境にやさしい水性塗料出展へ…IAAE 2026

  • 関西ペイントの自動車塗装技術

関西ペイントは、2月12日から14日まで東京ビッグサイトで開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO2026」(IAAE 2026)に出展すると発表した。

本展示会は、オートアフターマーケットの活性化を目的とした商談型見本市。自動車の売買・整備・メンテナンスをはじめ、自動車を取り巻く環境・インフラなど様々な自動車アフターマーケットに関する最新情報や業界動向を、展示・実演・セミナーなどにより情報発信し、有意義なビジネス交流の場を創出するコンベンションだ。

関西ペイントは多くの課題を抱える自動車補修業界において、製品やサービスを通して、人・環境・会社のすべてにやさしい、サステナブルなボディーショップの実現に大きく貢献する。

開催期間中は塗装実演コーナーにおいて、コンピューター調色システム「AIカラーシステム」を用いた調色実演ならびに、人と環境にやさしい水性塗料「レタンWBエコ EVシステム4.0」による塗装実演デモンストレーションを実施する。

オール水性でありながら溶剤系塗料並みの高い作業性と、滑らかで美しい仕上がりを実現している。

塗装実演は、12日が15時30分から16時30分、13日が10時30分から11時30分、14日が11時25分から12時15分に実施される。会場はブース番号8209/8001。入場は事前予約制で登録無料となっている。

《森脇稔》

