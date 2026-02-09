ヴァレオとアンリツ、SDV革命に向けた仮想検証技術を共同開発…MWC 2026でデモへ

ヴァレオとアンリツは、ソフトウェア・ディファインド・ビークル(SDV)革命に不可欠となる画期的な仮想検証を推進するための技術協力を発表した。

この協力により、テレマティクス・ユニットをはじめとする車両ドメインのソフトウェア開発を、コスト効率が高く将来を見据えたプロセスへと進化させる。

両社は、スペイン・バルセロナで開催されるMWC2026(3月2日から5日)にて、共同デモンストレーションを初公開する。

自動車業界は、車載ソフトウェア・ディファインド・アーキテクチャへの移行という急速な変革期を迎えている。こうしたアーキテクチャにおいて、セルラー通信の重要性はますます高まっており、車両をクラウド・インフラに接続することで、エンドユーザーに継続的な価値を提供できるようになる。

これに伴い、テストパラメータの範囲も膨大になっている。従来のワークフローは、ハードウェアベースの検証と手作業によるパラメータ抽出に依存しており、設計エンジニアはさまざまな動作条件を想定した複雑なテストベンチの構築に取り組む必要があった。CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)サイクルが加速する中で、より迅速で拡張性に優れ、自動化されたモデルベース・ソリューションが不可欠となっている。

アンリツは、車載コネクティビティ試験のリーディングカンパニーとしての知見を活かし、ソフトウェアベースのIn-the-Loop Simulatorに、フィールドで発生するイベントを再現する仮想エンジンを統合した。これにより、Inter-MNO(複数の通信事業者を跨ぐネットワークトポロジー)を含むマルチネットワークや、複数の車両をシミュレートする車車間・路車間通信(V2N/V2X)をデジタルツイン環境としてクラウドまたはローカルマシン上に構築することを可能にしている。