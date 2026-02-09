ホーム 自動車 社会 政治 記事

高市自民圧勝、過去最多の議席、株高・円安一段の進行も［新聞ウォッチ］

高市自民圧勝で「日経平均株価は上昇しそう」との見方も（写真はニューヨーク証券取引所）
  • 高市自民圧勝で「日経平均株価は上昇しそう」との見方も（写真はニューヨーク証券取引所）

2月の「新聞休刊日」を24日（火）に変更して、きょうの各紙は紙面制作や輸送に特別態勢をとって、衆院選の開票速報を掲載。

記録的な警報級の大雪のなかでの投開票の結果、自民党は単独で総定数465の3分の2に当たる310議席以上を得て、過去最多議席となる歴史的大勝を収めるとともに、日本維新の会と合わせた与党でも圧勝となり、高市首相は、国民の信任が得られたとして「責任ある積極財政」などの政策を推進する構えのようだ。

各紙の1面トップは「自民歴史的大勝310、過去最多」（読売）や「自民圧勝3分の2、結党以来最多の議席」（朝日）、「自民単独で絶対安定多数」（日経）などの大見出しで取り上げているが、社説には「独断専行に陥るようであれば、イメージ先行で膨らんだ国民の期待は失望へと変わる」（毎日）。

さらに、「そもそも選挙戦の勝利は、有権者の『白紙委任』を意味しない。首相が政策の中身の具体的な説明から逃げ続けていたのだから、なおさらだ。『数の力』で強引に進めれば、社会の分断を助長するだけだ」（朝日）などと警鐘を鳴らす。

高市旋風が追い風ともみられるのが、「株高」と「円安」の進行のようだが、きょうの日経によると、週明け9日の東京株式市場では、高市首相が「責任ある積極財政」などの政策を進めやすくなるとの見方が根強く「日経平均株価は上昇しそうだ」という。

また、海外の市場関係者の間では、高市首相は円安を志向しているとの見方が浸透。「当面は円安・ドル高の進展余地を探る展開になる」との予想も伝えている。

自動車業界ばかりでなく、政界も「1強」状態の功罪について、改めて注視することも必要になってきたようだ。

2026年2月9日付

●自民歴史的大勝310、過去最多議席3分の2、中道惨敗、立民系大幅減（読売・1面）

●投票率55.68%前後か、前回上回る期日前は過去最多（朝日・4面）

●「政治とカネ」響かず、裏金候補者当選続々（毎日・3面）

●大雪かじかむ民主主義、投開票日も列島襲う（東京・15面）

●株高・円安進行の公算、首相の政策実行に期待感（日経・5面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

自由民主党（自民党）

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES