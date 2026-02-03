ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

出光興産と千代田化工建設、固体電解質事業で戦略的パートナーシップ締結

千代田化工建設は、出光興産から全固体リチウムイオン二次電池の実用化に向けた固体電解質大型パイロット装置のEPC業務を受注したと発表した。さらに両社は、固体電解質事業に関する戦略的パートナーシップを締結したと発表した。

出光興産は2027年から2028年の全固体電池実用化を目指しており、今回建設される固体電解質大型パイロット装置の生産能力は年間数百トンを見込んでいる。全固体電池は、電気自動車における航続距離拡大、充電時間の短縮、安全性向上を実現するため、次世代型電池の本命とされている。

千代田化工建設は、出光興産の固体電解質事業において継続的に業務を遂行してきた実績がある。2025年には固体電解質の小型実証設備第1プラント能力増強に関するEPC業務を完工し、現在は中間原料である硫化リチウムの大型製造装置のEPC業務を2027年の完工に向けて遂行中だ。

今回の戦略的パートナーシップは、世界的な成長が見込まれる全固体電池市場の需要に応えるため、固体電解質の安定的な量産体制を迅速に構築することを目的としている。両社は硫化物系固体電解質の製造事業を対象として協議を進め、ノウハウや知識、経験を共有し最大限活かすことで目的達成を目指す。

千代田化工建設は総合エンジニアリング会社として、全固体電池を含むカーボンニュートラルの実現に貢献する技術の社会実装に向けて多方面から事業に取り組んでいる。

