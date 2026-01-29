ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新型キャンピングトレーラー「Aquila360N」世界初公開へ、乗用車レベルの車体構造…ジャパンキャンピングカーショー2026

新型キャンピングトレーラー「Aquila360N(アキュラ360N)」
ダイレクトカーズは、1月30日に幕張メッセで開幕する「ジャパンキャンピングカーショー2026」において、新型キャンピングトレーラー「Aquila360N(アキュラ360N)」を世界初公開すると発表した。

Aquila360Nは、プレス金型によるアルミ成形技術を採用し、自動車ボディメーカーならではの乗用車レベルの車体構造設計を実現した。これにより、従来のキャンピングトレーラーとは一線を画す高剛性・高耐久のボディを備え、走行時の安定性と安全性を大幅に向上させた。

室内は、幾何学的な窓配置と間接照明が織りなす未来的な空間が広がる。コの字型のソファレイアウトは、昼はくつろぎの場として、夜はベッドスペースとして機能。中央にはカップホルダー付きのテーブルを配置し、食事や作業にも最適だ。

Aquila360Nには、旅をよりスマートにする革新的な装備が多数搭載されている。スマートウィンドウは、スイッチ操作で窓のスモーク切替が可能で、プライバシーと開放感を自在にコントロールできる。

電動リアゲートは、スイッチひとつで後部扉が自動開閉し、荷物の出し入れもスムーズに行える。電動スタビライザーは、設置時にスイッチ操作で自動展開し、トレーラーを安定固定することで、設営の手間を大幅に軽減する。

ジャパンキャンピングカーショー2026は、2026年1月30日から2月2日まで幕張メッセ展示ホール4で開催される。ダイレクトカーズのブース番号はS-40(LACホールディングス)だ。

《森脇稔》

