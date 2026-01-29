ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

日本郵便とT2、レベル2自動運転トラックで単独便運行開始…神奈川-大阪間460km

日本郵便と自動運転技術開発のT2は、郵便物やゆうパックなどの幹線輸送における自動運転トラックの活用拡大を目指し、新たにT2の自動運転トラックを用いた単独便の定期運行を開始したと発表した。

日本郵便は、トラックドライバー不足の解消を目的とした自動運転トラックの社会実装の実現に向け、2025年7月からT2のレベル2自動運転トラックを用いた商用運行に参画。西濃運輸と共同で、両社の荷物などを混載した自動運転トラックの利用に取り組んできた。

これに続く取り組みとして、1月26日から、神奈川西郵便局から新大阪郵便局までの約460kmの区間において、日本郵便による単独便を新たに設ける。レベル2自動運転区間は東名高速・伊勢原JCTから名神高速・豊中ICの約435kmとなる。

さらにこの単独便では、CO2排出量を実質100%削減可能な次世代の軽油代替燃料として期待される「リニューアブルディーゼル」を伊藤忠エネクスから供給を受けて試験利用するとともに、宇佐美鉱油および三和エナジーが供給する「B5軽油」の利用も検討し、環境配慮輸送に取り組む。

T2では、2027年度にレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの開始を目指しており、日本郵便は、一連の商用運行を通じて得られる成果を基に、レベル4自動運転トラックの導入も検討していく。

《森脇稔》

