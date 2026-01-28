『頭文字D』表紙デザインマグネット、大阪オートメッセ2026で販売開始

人気漫画『頭文字D』のコミック表紙デザインをモチーフにしたマグネットが、2月13日から15日にインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」で初めて販売される。

販売は石川県白山市のフェイス運営のCAMSHOPによるもので、講談社の正式ライセンスを取得した商品だ。

このマグネットは、『頭文字D』の印象的なコミックス表紙をそのまま再現しており、作中の名シーンや象徴的なビジュアルを活かしている。冷蔵庫やスチール製キャビネットなどに貼り付けて、書類やメモの整理に利用可能で、日常生活での実用性を備えながら、作品の世界観を楽しめる。

『頭文字D』は1995年に連載を開始し、しげの秀一氏による公道レースを題材としたリアルな描写と迫力あるバトルシーンで国内外に多くのファンを持つ。アニメ化や映画化もされ、世代を超えて支持されている。今回のマグネットはその世界観を身近に感じられるアイテムとして、デスク周りやキッチンなどの様々な場面で活躍する。

大阪オートメッセは1997年から開催されている関西最大級のモーターショーで、2026年の開催期間中には20万人以上の来場が見込まれている。CAMSHOPはインテックス大阪1号館1-B4-2のブースで商品を展開する。なお、本商品はオンライン販売も行っている。

商品サイズは80mm×60mmで、12枚セットのJANコードは4570138441199。講談社公認のライセンス商品だ。