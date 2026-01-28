ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ、着座型ロボット「UNI-ONE」で中高生女子にSTEM職場体験…3月26日開催

ホンダ UNI-ONE
  • ホンダ UNI-ONE
  • ホンダ UNI-ONE
  • UNI-ONE
  • ホンダ UNI-ONE
  • ホンダ UNI-ONE
  • ホンダ UNI-ONE

ホンダは1月27日、中高生女子向けのSTEM領域の職場体験プログラム「Girls Meet STEM」において、モビリティロボット「UNI-ONE(ユニワン)」を活用した体験プログラム「Hondaオフィスツアー」を3月26日に実施すると発表した。

【画像】ホンダ UNI-ONE

「Girls Meet STEM」は山田進太郎D&I財団が大学や企業と共に展開するツアー形式のプログラムだ。STEM領域で活躍する女性を増やすことを目的に、進路選択前の中高生女子がSTEM分野で働く人や仕事、職場に触れ、自分がやりたいことや関心のあることを見つける機会を提供している。

2025年度として、昨年8月の二輪領域の研究開発現場での開催に続き2つめのプログラムとなる今回は、ビジネスパートナーや研究機関などと連携を図る共創の場であるHonda R&Dイノベーションラボ Tokyo六本木オフィスを会場に、昨年9月に日本国内の法人の顧客向けに発売したUNI-ONEの試乗を行う。

UNI-ONEは、ASIMOなどのロボティクス研究で培った技術を活用し、座ったまま体重移動するだけで歩行するように移動でき、両手が自由に使える着座型のモビリティロボットだ。人の自由な移動を支えるために開発された乗り物で、難しい運転操作を必要とせず、幅広い年代の方が利用しやすいように設計されている。

UNI-ONEの試乗を通じた最新技術の体験やSTEM領域で活躍するホンダ女性従業員との交流も予定しており、楽しく職場体験できるように企画している。

ホンダはこのプログラムを通じ、参加した学生の皆様がホンダならではのSTEM領域の体験を通して将来の選択肢を増やし、その中から自分らしい「夢」を見つけ、自分らしくいきいきと働く女性が増えること、そしてダイバーシティ推進に繋がることに貢献していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES