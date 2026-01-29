ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ホンダ、次世代リチウムイオン電池リサイクル技術の開発を加速…米プリンストン・ニューエナジーと協力覚書

ホンダが米プリンストン・ニューエナジーと協力覚書
  • ホンダが米プリンストン・ニューエナジーと協力覚書

ホンダは、米国のプリンストン・ニューエナジー(PNE)と次世代リチウムイオン電池リサイクル技術に関する協力覚書を締結したと発表した。

この覚書は、革新的なリサイクル技術を通じて循環型電池材料サプライチェーンを強化し、米国のエネルギー自給を支援するという両社の共通のコミットメントを反映したものだ。

ホンダとPNEは2022年から、リチウムイオン電池の製造スクラップや使用済み材料に対するPNEのプラズマベースの直接リサイクル技術とアップサイクリング技術の共同技術検証を実施してきた。

この協力を通じて、PNEはバージン材料と同等の性能特性を持つ再生NMC正極活物質の製造に成功した。これはホンダの資源循環と電動化に関する長期ビジョンを強化するものだ。

今回の覚書は、追加の検証プロジェクトや将来的な商業規模での応用の可能性を探ることを含む、継続的な協力の枠組みを確立するものだ。この合意は、ホンダのグローバル電動化戦略と、PNEの電池グレード正極活物質のコスト効率的な生産のためのクローズドループ・プラットフォームを結びつけるものとなる。

ホンダ・エクセレレーター・ベンチャーズは、持続可能性と先進材料に取り組むスタートアップ企業と協力している。PNEのクローズドループ電池材料プラットフォームは、より強靭なサプライチェーンの構築と資源循環の改善に向けた取り組みを支援する。

ホンダは、さらなる検証プロジェクトと商業規模での応用に向けた潜在的な道筋を探りながら、PNEとの協力を継続していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ（本田技研工業）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES