ホンダ、次世代リチウムイオン電池リサイクル技術の開発を加速…米プリンストン・ニューエナジーと協力覚書

ホンダは、米国のプリンストン・ニューエナジー(PNE)と次世代リチウムイオン電池リサイクル技術に関する協力覚書を締結したと発表した。

この覚書は、革新的なリサイクル技術を通じて循環型電池材料サプライチェーンを強化し、米国のエネルギー自給を支援するという両社の共通のコミットメントを反映したものだ。

ホンダとPNEは2022年から、リチウムイオン電池の製造スクラップや使用済み材料に対するPNEのプラズマベースの直接リサイクル技術とアップサイクリング技術の共同技術検証を実施してきた。

この協力を通じて、PNEはバージン材料と同等の性能特性を持つ再生NMC正極活物質の製造に成功した。これはホンダの資源循環と電動化に関する長期ビジョンを強化するものだ。

今回の覚書は、追加の検証プロジェクトや将来的な商業規模での応用の可能性を探ることを含む、継続的な協力の枠組みを確立するものだ。この合意は、ホンダのグローバル電動化戦略と、PNEの電池グレード正極活物質のコスト効率的な生産のためのクローズドループ・プラットフォームを結びつけるものとなる。

ホンダ・エクセレレーター・ベンチャーズは、持続可能性と先進材料に取り組むスタートアップ企業と協力している。PNEのクローズドループ電池材料プラットフォームは、より強靭なサプライチェーンの構築と資源循環の改善に向けた取り組みを支援する。

ホンダは、さらなる検証プロジェクトと商業規模での応用に向けた潜在的な道筋を探りながら、PNEとの協力を継続していく。