ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

サステナブル・ブランド2026、テーマは「Adapt & Accelerate」 2月18・19日

SB '26 東京・丸の内
  • SB '26 東京・丸の内
  • SB '26 東京・丸の内
  • SB '26 東京・丸の内
  • 東京国際フォーラム

シンクは2月18日、19日の2日間、「サステナブル・ブランド国際会議2026 東京・丸の内（SB ’26 東京・丸の内）」を、東京国際フォーラムで開催する。

【画像全4枚】

本イベントは、サステナビリティ領域における国内最大級のコミュニティ・カンファレンスだ。日本では2017年に初開催され、今回で10回目の節目を迎える。2日間で延べ1000社、5000名の参加を見込む。

サステナブル・ブランド国際会議は、サステナビリティリーダーが一堂に会し、企業のブランド価値を「持続可能なかたち」へと進化させるための知見とネットワークを共有する場だ。サステナブル・ブランドは2006年に米国で誕生した。社会的・環境的課題を、「ブランド・イノベーション」「価値創造」「ポジティブ・インパクト」を生み出す原動力と捉え、世界のビジネスリーダーに変革のきっかけを与えてきた。

SB ’26 東京・丸の内のテーマは「Adapt & Accelerate」。不確実性と変化が常態化する時代において、逆境を推進力へと転換し、新たな可能性を切り拓くことを促す。

初日のオープニングイベントでは、日本開催10周年を記念した特別パフォーマンスを実施予定。基調講演ではアシックスなどの先進企業が登壇し、サステナビリティ経営の展望を語る。

2日目のテーマは「Well-Being」。経済的な豊かさではなく、一人ひとりが実感できる豊かさを問い直す視点から、インクルーシブデザインやネイチャーポジティブなど、多様な切り口で議論が行われる。

●講演の主な登壇者

講演には、アシックス会長兼CEOの廣田康人氏、LIXIL取締役のジン・ソン・モンテサーノ氏、花王執行役員の大谷純子氏、アーティストの スプツニ子！氏ら、企業経営者、サステナビリティの実践者、次世代リーダーなど、多様な立場の200名以上が登壇する。

●セッション例

「AI時代の人間性再定義」
AI＋コンパッション・グローバル・フォーラム　須藤潤氏
「日本型サーキュラーエコノミーの挑戦」
デンソー　奥田英樹氏
「B2B2Cで考えるコミュニケーションの新常識」
三井化学　松永有理氏
「『インクルーシブデザイン』が企業と社会を前進させる」
ハル　松本友理氏
「マーケティングは“伝える”から“循環をつくる”へ」
本田技研工業　多賀渉氏


《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

東京国際フォーラム

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES