独ユーラーモービルのキャンピングカー、2車種を日本初公開へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

エクストゥーラ。メルセデスベンツ『スプリンター』ベース
  • アクティバ・ワン650HS。フィアット『デュカト』ベース

デルタリンクは、ドイツのキャンピングカー「ユーラーモービル」の日本正規輸入総代理店として、『エクストゥーラ』と『アクティバ・ワン650HS』を1月30日に開幕する「ジャパンキャンピングカーショー2026」で日本初公開する。

エクストゥーラはメルセデスベンツ『スプリンター』をベースにした本格的な4WDオフロードキャンピングカー。全長688cm、全幅220cm、全高305cm、乗車定員3名、就寝定員3名、2000ccディーゼルエンジンを搭載する。

一方、アクティバ・ワン650HSは機能性と収納力を追求したファミリー向けのキャブコンモデル。フィアット『デュカト』がベースの2WD車だ。全長650cm、全幅232cm、全高315cm、乗車及び就寝定員は4名、2200ccディーゼルエンジンを搭載する。

両モデルはアジア最大級のキャンピングカーイベント「ジャパンキャンピングカーショー2026」のLACグループブース内にあるデルタリンク特設コーナーに展示される。LACグループの展示車両は50台を超え、同ショーは2026年1月30日から2月2日まで幕張メッセで開催される予定だ。

デルタリンクは世界各国の優れたキャンピングカーを日本市場に導入し、販売からメンテナンスまで質の高いサービスを提供している。

《森脇稔》

