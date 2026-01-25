ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ベントレーの新型スーパースポーツ、本社キャンパスでの圧巻のジムカーナ映像公開

ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」
  • ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」

ベントレーモーターズは1月22日、新型ベントレー スーパースポーツの卓越した俊敏性とパフォーマンスを、モータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のアスリートであり、伝説的スタントパフォーマーでもあるトラヴィス・パストラーナのドライビングによって披露する映像作品「Supersports: FULL SEND」を、Bentley Motors公式YouTubeで公開した。

【画像】ベントレー スーパースポーツ

本作は、英国クルーにあるベントレーのキャンパスおよびドリームファクトリーのみを舞台に撮影され、トラヴィス・パストラーナの圧倒的なドライビングによって、スーパースポーツの持つ卓越した俊敏性とパフォーマンスを余すところなく披露している。

映像に登場するスーパースポーツは、666馬力の最高出力、後輪駆動、そして高度に磨き上げられたシャシーと空力パッケージを融合させることで、ベントレーに新たな次元のパフォーマンスをもたらす。その卓越した俊敏性を映像で表現するため、1938年に英国クルーのピムズ・レーンに建設されたベントレー本社工場の敷地内を舞台に、ジムカーナスタイルの走行を取り入れた撮影が行われた。

ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」

ジムカーナスタイルとは、限られたスペースの中で、加速・減速・旋回・ドリフトなどを繰り返し、クルマの操作精度や俊敏性を見せる走行スタイルである。ピムズ・レーンとジムカーナを掛け合わせ、ベントレー内で\"ピムカーナ\"と呼ばれる舞台で撮影された「Supersports: FULL SEND」は、新型スーパースポーツの魅力、トラヴィス・パストラーナの驚異的な精度と卓越したドライビングスキル、そして過去5年間にわたり大規模な自己投資が行われてきたベントレーのファクトリーそのものを称える作品となっている。

撮影はベントレーのファクトリーを舞台に3日間行われ、主役となる車両は敷地内のエンジニアリング・テクニカル・センターにて、専任の技術チームによって特別に準備された。撮影には、多数のベントレー社員が積極的に参加し、そのサポートのもとで実現している。

トラヴィス・パストラーナが、スーパースポーツのグリップ限界を超える領域で自在に操りながらベントレーの敷地内を走行できるよう、標準仕様のスーパースポーツには、さらなる俊敏性を引き出すための特別な改良が施された。最大の変更点は、リアアクスルを瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキの追加である。ステアリングホイールの横に配置されたこのハンドブレーキにより、直感的で素早い操作が可能となった。

ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」

さらに、ベントレーのシャシーおよびトランスミッションを担当するエンジニアリングチームが、この油圧式ハンドブレーキを車両の制御システムと統合。ハンドブレーキを解除した瞬間に駆動力を即座に復帰させることを実現した。これによりパストラーナは、タイトなコーナー進入前に車両を横向きにコントロールし、その姿勢を保ったまま、長いドリフトでコーナーを駆け抜けることが可能となった。

また、ハンドブレーキのハンドル部分には、「Mildred」の文字が刻まれている。これは、スーパースポーツの社内プロジェクト名に由来するものである。その着想はベントレーの歴史にあり、恐れを知らぬ精神で可能性の限界に挑み続けたベントレー・ガールの一人、Mildred Mary Petre（ミルドレッド・メアリー・ペトラ）の存在にインスピレーションを得ている。彼女への敬意を込めて、開発チームはこのプロジェクトを「Mildred」と名付けた。

このほかにも、走行表現の幅を広げるための改良が施されている。ブレーキとアクセルを同時に操作できる「パワーブレーキ」を可能にするソフトウェア制御の変更により、ドリフト中でもコーナリング時の車両姿勢を細かく調整できるほか、静止状態や転がりながらのバーンアウトも実現している。

ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」ベントレー スーパースポーツのパフォーマンスを披露する「Supersports: FULL SEND」

「FULL SEND」仕様車は、2026年を通じて開催される今後のベントレー各種イベントに登場する予定。その後、本車両は英国クルーに拠点を置くベントレーのヘリテージ・コレクションに加えられ、現在約50台で構成されるコレクションの最新メンバーとして保存される。

新型スーパースポーツの生産は、2026年第4四半期に開始され、2027年初頭より最初のデリバリーが予定されている。本モデルは、英国、欧州（EU27カ国にスイスおよびトルコを含む）、日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、オマーン、バーレーン、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートで展開される予定だ。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ベントレー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES