ベントレーの新型スーパースポーツ、本社キャンパスでの圧巻のジムカーナ映像公開

ベントレーモーターズは1月22日、新型ベントレー スーパースポーツの卓越した俊敏性とパフォーマンスを、モータースポーツおよびエクストリームスポーツ界のアスリートであり、伝説的スタントパフォーマーでもあるトラヴィス・パストラーナのドライビングによって披露する映像作品「Supersports: FULL SEND」を、Bentley Motors公式YouTubeで公開した。

本作は、英国クルーにあるベントレーのキャンパスおよびドリームファクトリーのみを舞台に撮影され、トラヴィス・パストラーナの圧倒的なドライビングによって、スーパースポーツの持つ卓越した俊敏性とパフォーマンスを余すところなく披露している。

映像に登場するスーパースポーツは、666馬力の最高出力、後輪駆動、そして高度に磨き上げられたシャシーと空力パッケージを融合させることで、ベントレーに新たな次元のパフォーマンスをもたらす。その卓越した俊敏性を映像で表現するため、1938年に英国クルーのピムズ・レーンに建設されたベントレー本社工場の敷地内を舞台に、ジムカーナスタイルの走行を取り入れた撮影が行われた。

ジムカーナスタイルとは、限られたスペースの中で、加速・減速・旋回・ドリフトなどを繰り返し、クルマの操作精度や俊敏性を見せる走行スタイルである。ピムズ・レーンとジムカーナを掛け合わせ、ベントレー内で\"ピムカーナ\"と呼ばれる舞台で撮影された「Supersports: FULL SEND」は、新型スーパースポーツの魅力、トラヴィス・パストラーナの驚異的な精度と卓越したドライビングスキル、そして過去5年間にわたり大規模な自己投資が行われてきたベントレーのファクトリーそのものを称える作品となっている。

撮影はベントレーのファクトリーを舞台に3日間行われ、主役となる車両は敷地内のエンジニアリング・テクニカル・センターにて、専任の技術チームによって特別に準備された。撮影には、多数のベントレー社員が積極的に参加し、そのサポートのもとで実現している。

トラヴィス・パストラーナが、スーパースポーツのグリップ限界を超える領域で自在に操りながらベントレーの敷地内を走行できるよう、標準仕様のスーパースポーツには、さらなる俊敏性を引き出すための特別な改良が施された。最大の変更点は、リアアクスルを瞬時にロックできる油圧式ハンドブレーキの追加である。ステアリングホイールの横に配置されたこのハンドブレーキにより、直感的で素早い操作が可能となった。

さらに、ベントレーのシャシーおよびトランスミッションを担当するエンジニアリングチームが、この油圧式ハンドブレーキを車両の制御システムと統合。ハンドブレーキを解除した瞬間に駆動力を即座に復帰させることを実現した。これによりパストラーナは、タイトなコーナー進入前に車両を横向きにコントロールし、その姿勢を保ったまま、長いドリフトでコーナーを駆け抜けることが可能となった。

また、ハンドブレーキのハンドル部分には、「Mildred」の文字が刻まれている。これは、スーパースポーツの社内プロジェクト名に由来するものである。その着想はベントレーの歴史にあり、恐れを知らぬ精神で可能性の限界に挑み続けたベントレー・ガールの一人、Mildred Mary Petre（ミルドレッド・メアリー・ペトラ）の存在にインスピレーションを得ている。彼女への敬意を込めて、開発チームはこのプロジェクトを「Mildred」と名付けた。

このほかにも、走行表現の幅を広げるための改良が施されている。ブレーキとアクセルを同時に操作できる「パワーブレーキ」を可能にするソフトウェア制御の変更により、ドリフト中でもコーナリング時の車両姿勢を細かく調整できるほか、静止状態や転がりながらのバーンアウトも実現している。

「FULL SEND」仕様車は、2026年を通じて開催される今後のベントレー各種イベントに登場する予定。その後、本車両は英国クルーに拠点を置くベントレーのヘリテージ・コレクションに加えられ、現在約50台で構成されるコレクションの最新メンバーとして保存される。

新型スーパースポーツの生産は、2026年第4四半期に開始され、2027年初頭より最初のデリバリーが予定されている。本モデルは、英国、欧州（EU27カ国にスイスおよびトルコを含む）、日本、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、オマーン、バーレーン、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートで展開される予定だ。