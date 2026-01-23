トヨタ自動車東日本、人事異動を発表…今週の有料会員記事ランキング

1月15～21日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ自動車東日本の人事情報に注目が集まりました。
トヨタ自動車東日本株式会社（本社：宮城県黒川郡大衡村、取締役社長：石川 洋之）は、2026年1月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
BYD Auto Japanは1月9日、千葉市の幕張メッセで開催された東京オートサロン2026のプレスカンファレンスにおいて、2025年の国内販売実績と今後の事業展開を発表した。
レスポンスセミナー「【BEV分解調査で分かった】SDV時代のクルマの将来像とステアバイワイヤの最前線」では、SDVで広がる自動車の可能性について、識者・専門家を交えたディスカッションが行われる。
パイオニアは、米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク技術見本市「CES 2026」（会期：2026年1月6日～9日）に出展。創業以来培ってきた車室内サウンドの知見をはじめとする、パイオニアならではの強みを活かした様々なデバイス、ソリューションを展示した。
小糸製作所（以下：KOITO））は、米国子会社ノース・アメリカン・ライティング、セプトン・テクノロジーズと共同で、米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク見本市「CES 2026」に出展した。CESへの出展は2018年の初出展から数えて8回目となる。