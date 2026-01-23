ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ自動車東日本、人事異動を発表…今週の有料会員記事ランキング

人事情報
  • 人事情報
  • 東京オートサロン2026のプレスカンファレンス
  • ステアバイワイヤとは何なのか？車の可能性を広げる要素技術…ジェイテクト 先行システム開発部 高橋俊博氏［インタビュー］
  • LVCC West Hallに出展したパイオニアのブース（CES 2026）
  • 【ライティング】高精度ADBに使われる縦64×横256＝約16,000セグメントのLEDマトリクス制御

1月15～21日に公開された有料会員記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、トヨタ自動車東日本の人事情報に注目が集まりました。


1位） トヨタ自動車東日本・人事情報　2026年1月1日付

トヨタ自動車東日本株式会社（本社：宮城県黒川郡大衡村、取締役社長：石川 洋之）は、2026年1月1日付の人事異動について下記の通り発表しました。
1月1日　トヨタ自動車東日本　人事情報





2位） BYDの2026年は「新エネルギー車元年」…2025年は日本市場で3年連続プラス、3742台を販売

BYD Auto Japanは1月9日、千葉市の幕張メッセで開催された東京オートサロン2026のプレスカンファレンスにおいて、2025年の国内販売実績と今後の事業展開を発表した。
SUV『SEALION 7』が販売拡大を大きく牽引





3位） ステアバイワイヤとは何なのか？車の可能性を広げる要素技術…ジェイテクト 先行システム開発部 高橋俊博氏［インタビュー］

レスポンスセミナー「【BEV分解調査で分かった】SDV時代のクルマの将来像とステアバイワイヤの最前線」では、SDVで広がる自動車の可能性について、識者・専門家を交えたディスカッションが行われる。
SDVの新しい切り口を開くステアバイヤ





4位） パイオニア、4chでドルビー・アトモスを再現する『SPHERA』など先進ソリューションを一堂に展示…CES 2026

パイオニアは、米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク技術見本市「CES 2026」（会期：2026年1月6日～9日）に出展。創業以来培ってきた車室内サウンドの知見をはじめとする、パイオニアならではの強みを活かした様々なデバイス、ソリューションを展示した。
純正4chシステムのままでドルビー・アトモスの没入感を再現





5位） 「照明」が人とクルマ、そして宇宙を繋げる、小糸製作所がCES 2026見せた「3つの最先端技術」

小糸製作所（以下：KOITO））は、米国子会社ノース・アメリカン・ライティング、セプトン・テクノロジーズと共同で、米国・ラスベガスで開催された世界最大のハイテク見本市「CES 2026」に出展した。CESへの出展は2018年の初出展から数えて8回目となる。
「ライティング」「センシング」「コミュニケーション」における最先端技術


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車東日本

人事情報

有料会員記事

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES