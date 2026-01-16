トヨタ自動車東日本、出張旅費精算システムに「テックタッチ」採用…月200時間の工数削減を実現

テックタッチは1月15日、トヨタ自動車東日本が運用する出張旅費精算システムに、AI型デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」が採用されたと発表した。

トヨタ自動車東日本は、「東北から世界へ」をスローガンに、コンパクトカーを中心としたトヨタ車の企画・研究開発・生産を担うトヨタグループの企業。同社はDXビジョンとして「間接業務にかかる時間を毎年3%以上削減する」という目標を掲げ、出張旅費精算システムを運用している。しかし操作が難しく、全従業員が効率的に使いこなすことが大きな課題となっていた。これによりシステム操作に時間を要し、本来注力すべきコア業務の妨げとなっていたため、全社的な生産性向上とEX(従業員体験)の向上が急務だった。

「テックタッチ」が採用された最大の理由は、トヨタグループをはじめとする大企業・製造業での豊富な導入実績と、その効果が明確だったこと。特に出張旅費精算を含む複数の業務システムで、業務工数の削減など定量的な成果が確認されており、システム定着の課題に強いソリューションである点が高く評価された。

「テックタッチ」で作成した操作ガイドを出張旅費精算に実装したことで、全従業員が迷わずシステムを操作できる環境が整備された。その結果、出張旅費精算業務にかかる工数は月当たり約200時間の削減を達成。利用者へのアンケートでは40%が操作時間の削減を体感し、管理部門への問い合わせも50%以上減少した。これが同社が掲げる「間接工数3%削減」というDXビジョンの実現に向けて、大きな足がかりとなった。

また、操作ストレスが減ったことで、従業員がシステムを快適に使えるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる時間の創出にも繋がっている。

今後は、出張旅費精算で得られた成果を定量的に測定しつつ、全社的な生産性向上のモデルケースとして他システムへの展開も検討していく。加えて、AIなどの活用も見据えながら、より現場の生産性の向上に貢献する取り組みを進めていく。