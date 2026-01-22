ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

イース・コーポレーション、デジタルプレーヤーのエントリーモデル『Aune GTS MINI』発売

【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）
  • 【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）
  • 【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）
  • 【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）
  • 【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）
  • 【オプション品】GTS BT：3万3000円（税込）

イース・コーポレーションが取り扱うAune Audioブランドから、デジタルプレーヤー『GTS MINI』が新発売。全国のイース・コーポレーション正規取扱店を通じて販売が開始された。

【画像】デジタルプレーヤーのエントリーモデル『Aune GTS MINI』

GTS MINIはAune Audio製デジタルプレーヤーで、ハイレゾオーディオの世界をより身近なものにするエントリーモデルだ。

32bit/768kHzおよびDSD512までのサンプリングレートに対応し、最大2TBまでのexfatフォーマットのHDD/SSD/USBをサポートするUSBポート1基を装備するほか、スマートフォンのダイレクト接続に対応したUSB-DACを本体側に搭載している。

【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）

オプションのBluetoothモジュールを装着することにより、LDAC / aptX HDなどにも対応する。

出力はOPTICAL、COAXIAL、I2S（HDMI）に対応、パネル付きコントローラー、IRリモコンが付属。

内部の機能は上位機種同様のハードウェアデコードマスタリングを搭載、FPGA asynchronous clockingとFIFO reuse technologyなどの技術により、ジッター（時間軸の揺らぎ）を低減して、デジタル信号をクリーンで完璧な状態に保つ。

電源部にも完全アイソレーション電源技術を採用し、安定したクリーンな電源供給を実現している。

【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）

【デジタルプレーヤー】
GTS MINI：23万1000円（税込）
●仕様：デジタルプレーヤー ●USBポート×1 ●USB対応フォーマット：exFAT ●OTG内蔵USB-DAC装備 ●OPTICAL出力装備 ●COAXIAL出力装備（最大192kHz） ●I2S（HDMI）出力装備 ●デジタル出力レート：最大192kHz/24bit ●プレーヤーサイズ（幅×奥行×高さ）：100mm×164mm×48mm ●パネルコントローラー、IRワイアレスリモコン付属 ●コントローラーサイズ（幅×奥行×高さ）：88mm×104mm×18mm ●ケーブル長:約5m ●推奨ヒューズ容量：5A

【オプション品】
GTS BT：3万3000円（税込）
●仕様：Bluetoothプラグインモジュール ●GTS MINI専用 ●LDAC/aptX HD/aptX他に対応 ●注意：モジュールの取り付けはイース・コーポレーションにて作業を実施

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES