イース・コーポレーション、デジタルプレーヤーのエントリーモデル『Aune GTS MINI』発売

イース・コーポレーションが取り扱うAune Audioブランドから、デジタルプレーヤー『GTS MINI』が新発売。全国のイース・コーポレーション正規取扱店を通じて販売が開始された。

【画像】デジタルプレーヤーのエントリーモデル『Aune GTS MINI』

GTS MINIはAune Audio製デジタルプレーヤーで、ハイレゾオーディオの世界をより身近なものにするエントリーモデルだ。

32bit/768kHzおよびDSD512までのサンプリングレートに対応し、最大2TBまでのexfatフォーマットのHDD/SSD/USBをサポートするUSBポート1基を装備するほか、スマートフォンのダイレクト接続に対応したUSB-DACを本体側に搭載している。

【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）

オプションのBluetoothモジュールを装着することにより、LDAC / aptX HDなどにも対応する。

出力はOPTICAL、COAXIAL、I2S（HDMI）に対応、パネル付きコントローラー、IRリモコンが付属。

内部の機能は上位機種同様のハードウェアデコードマスタリングを搭載、FPGA asynchronous clockingとFIFO reuse technologyなどの技術により、ジッター（時間軸の揺らぎ）を低減して、デジタル信号をクリーンで完璧な状態に保つ。

電源部にも完全アイソレーション電源技術を採用し、安定したクリーンな電源供給を実現している。

【デジタルプレーヤー】GTS MINI：23万1000円（税込）

【デジタルプレーヤー】

GTS MINI：23万1000円（税込）

●仕様：デジタルプレーヤー ●USBポート×1 ●USB対応フォーマット：exFAT ●OTG内蔵USB-DAC装備 ●OPTICAL出力装備 ●COAXIAL出力装備（最大192kHz） ●I2S（HDMI）出力装備 ●デジタル出力レート：最大192kHz/24bit ●プレーヤーサイズ（幅×奥行×高さ）：100mm×164mm×48mm ●パネルコントローラー、IRワイアレスリモコン付属 ●コントローラーサイズ（幅×奥行×高さ）：88mm×104mm×18mm ●ケーブル長:約5m ●推奨ヒューズ容量：5A

【オプション品】

GTS BT：3万3000円（税込）

●仕様：Bluetoothプラグインモジュール ●GTS MINI専用 ●LDAC/aptX HD/aptX他に対応 ●注意：モジュールの取り付けはイース・コーポレーションにて作業を実施