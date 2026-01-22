ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

大雪や積雪・凍結路での自動車運転…近畿は引き続き警戒、北陸と東海では24日にかけて

大雪や積雪・凍結路での自動車運転（イメージ）
  • 大雪や積雪・凍結路での自動車運転（イメージ）
  • タイヤチェーン（イメージ）
  • 積雪・凍結路（イメージ）

気象庁は1月22日16時51分、「大雪に関する全般気象情報」を発表した。25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続き、北日本から西日本の日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく平地でも大雪になる所があるという。近畿では引き続き大雪に警戒、北陸と東海では24日にかけて警戒。

【画像全3枚】

合わせて気象庁は、大雪・路面凍結による交通障害に注意・警戒を呼びかけている。大雪や積雪・凍結路での自動車運転は、普段の晴天時とは全く異なる危険性がある。以下、出発前の準備・運転中の注意点・緊急時の対応を整理した。気象庁・国土交通省・警察庁・JAFなどの情報をもとにまとめた。


◆出発前の準備・点検

●最新の気象情報・交通情報を確認

気象庁が大雪警報／大雪注意報を発表する場合がある。これらの情報を必ず確認すること。大雪時は不要不急の外出を控え、外出が必要な場合でも充分な時間的余裕を持つことが重要だ。

●冬用装備の準備（タイヤ・チェーンなど）

冬用タイヤ（スタッドレス）またはチェーンを装着すること。積雪や凍結路ではノーマルタイヤは極めて危険だ。法令上も積雪・凍結路での防滑措置（冬用タイヤやチェーン）は規制・義務化されている。違反すると反則金の対象となる場合がある。高速道路や峠道では「チェーン規制」が行われ、装着が義務づけられる区間もある。

タイヤチェーン（イメージ）タイヤチェーン（イメージ）

●車両・装備チェック

ワイパーやウォッシャー液（凍結対応タイプ）を確認。
ブレーキ、バッテリー、ライト、タイヤ空気圧など基本点検。
緊急時用に 毛布／飲料水／予備スマホ充電・充電ケーブル／小型スコップ／牽引ロープ なども用意すると安心だ（これは一般的な冬季装備として推奨）。

◆雪道・凍結路の走行時の注意

●スピードを落とし、車間距離を多めに

雪や凍結路は制動距離が長くなるため、スピードを十分に落として走行。
先行車との距離は通常より広めに。

● “急”のつく操作を避ける

急発進・急ブレーキ・急ハンドルは不可。横滑りやスリップの原因になる。
発進・停止・カーブはゆっくり操作。

積雪・凍結路（イメージ）積雪・凍結路（イメージ）

●視界・ブラックアイスバーンに注意

屋根やボンネットの雪は除雪してから発進（走行中に落雪して視界不良に）。
透明で見えにくい“ブラックアイスバーン”は、極めて滑りやすいので注意。

●スタック・立ち往生時の対応

タイヤがはまって動けない時は、ゆっくり前後に動かしながら脱出を試みる。
ホワイトアウトなどで進めない時は安全な場所で停車し、ハザードランプを点灯。
排気口が雪で塞がれると一酸化炭素中毒の危険もあるため、脱出・換気に注意。

◆まとめ：安全運転のポイント

- 出発前に最新の気象・道路情報を必ず確認
- 冬用タイヤ・チェーンは必須
- スピード控えめ・車間距離を多めに
- 急操作は避け、視界不良やブラックアイスバーンに注意
- スタック・立ち往生時は安全第一で対応

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

気象庁

国土交通省（国交省）

警察庁

JAF 日本自動車連盟

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES