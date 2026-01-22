ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ、次世代車普及を考慮したCO2排出量試算手法を開発…燃料生産過程も含め評価

トヨタ・モビリティ基金
  • トヨタ・モビリティ基金

トヨタ・モビリティ基金(TMF)は、地方自治体における「2050年カーボンニュートラル」実現に向けて、次世代車の普及と燃料生産過程を考慮した自動車からのCO2排出量の試算手法を開発したと発表した。

八千代エンジニアリングと共同で実施した研究成果を「第72回土木計画学研究発表会・秋大会」にて発表している。

本研究は、ハイブリッド車やBEV、FCEVなどの次世代車を含めたCO2排出量の試算手法について、交通渋滞緩和や次世代車転換の定量評価を可能にするもの。従来の試算方法では、次世代車の普及状況や燃料生産過程を含めたCO2排出量、施策の定量評価の精緻化に課題があった。

開発した試算手法では、走行時だけでなく燃料の精製・輸送・供給といった「燃料生産過程」を含めたCO2排出量を採用。多種多様な燃料を公平に比較できる評価を実現した。また、交通渋滞による低速度域でのCO2排出量の増加や、最適な速度域で最小値をとる排出量の特性を、旅行速度別に適用することで、交通状況の変化による影響を考慮した評価を実施した。

さらに、AI画像解析システム「TRAVIC」を活用したナンバープレート調査により、車検証情報から得られる車種及び燃料を把握。地域ごとの次世代車の普及状況を考慮したCO2排出量の試算を可能にした。

山口県周南市、福岡県糸島半島エリア、鹿児島県肝属郡肝付町での試算により得られた評価結果では、旅行速度の改善により周南市および肝付町で約3%、糸島半島エリアで約6%のCO2削減効果が見込まれることが分かった。また、小型ガソリン車を小型BEVに100%転換すると、48から50%程度のCO2排出量削減効果が見込まれる。この結果により「旅行速度改善」と「小型ガソリン車の6から13%程度を小型BEVに転換」は、同等程度のCO2削減効果が見込まれることが明らかになった。

今後は、次世代車の実走行データなど、より詳細な情報を補完することで試算精度を高めるとともに、本手法を用いてさまざまなカーボンニュートラル施策の比較評価を行い、自治体へ提示することで最適な施策選定を支援していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ自動車

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES