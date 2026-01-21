ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

話題の新型「モバイルトイレ」を日本初公開！ トイファクトリー、最新キャンピングカー『ダヴィンチ6.0』も…ジャパンキャンピングカーショー2026

日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」
  • 日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」
  • 日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」
  • 日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」
  • フルモデルチェンジしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」
  • フルモデルチェンジしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」
  • フルモデルチェンジしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」
  • 日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」
  • 日本初上陸！持ち運べるモバイルトイレ「クレサナX1」

キャンピングカーを手がけるトイファクトリーが、1月30日から2月2日まで幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」への出展内容を発表した。

【画像】トイファクトリーの最新キャンピングカーと新型モバイルトイレ

今回同社はフラッグシップモデル「DA VINCI（ダヴィンチ） 6.0」のフルモデルチェンジを初公開する。新型モデルはベッドスペースの拡張や寝心地の向上など、旅の快適性を高める改良が施されている。詳細は近日公開予定だ。

フルモデルチェンジしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」フルモデルチェンジしたフラッグシップモデル「DA VINCI 6.0」

注目は、ドイツのキャラバンサロンで発表されたばかりのモバイル型トイレ「クレサナX1」の日本初展示だ。従来モデル「クレサナ」のフィルムの性能はそのままに、コンパクトで持ち運べる『モバイルトイレ』となっていて、自動ラップ式で水が不要なため給排水設備を必要とせず、家庭用コンセントで稼働する。キャンピングカーでの車中泊やアウトドアはもちろん、建築現場や防災・災害対策など幅広い用途に対応できる。クレサナX1は展示ホール6のトイファクトリーブースと展示ホール5のクレサナジャパンブースの両方で実機を確認できる。

会場ではトイファクトリーが創業以来こだわってきた「最強断熱」技術を、施工前後の車両比較という形で初めて公開する。トヨタ『ハイエース』ベースはもちろん、フィアット『デュカト』ベースのキャンピングカーにも反映されている断熱施工の実態を、見えない部分まで特別に公開する。

会場限定！トイファクトリーの“断熱体験ラボ”会場限定！トイファクトリーの“断熱体験ラボ”

また、ドイツ最大手キャンピングカーブランドHYMER（ハイマー）を中心としたアーウィン・ハイマーグループのブランド「Etrusco（エトルスコ）」から、最高峰の7mフルコンモデル「I 6900 SB」を国内初展示する。高級スイートルームのような豪華装備を完備したAクラスモーターホームで、パノラマのフロントガラスから景色を見渡せる移動式別荘となっている。

なお、来場者にはトイファクトリーの総合カタログ「LIFE STYLE BOOK 2026」最新版の無料配布も行われる。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ジャパンキャンピングカーショー

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

防災

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES