『ジムニー』歴代モデル柄の「折りたたみスツール」がリニューアル！限定1000個を販売

『ジムニー』歴代モデル柄の折りたたみスツール
ノリモノ雑貨ブランド・CAMSHOP.JP（キャムショップ）から、スズキの歴代『ジムニー』をモチーフにした折りたたみスツールのリニューアル版を発売した。スズキ公認のライセンス取得商品で、限定1000個での販売となる。

【画像】『ジムニー』歴代モデル柄の折りたたみスツール

同製品は座面に歴代ジムニーのイラストがデザインされた折りたたみ椅子だ。アウトドアやイベントなどへの持ち運びに対応したコンパクトな設計が特徴となっている。高さ調整が可能で、座面には高反発クッションシートを配置しており、長時間使用してもお尻が痛くなりにくく、快適に座れる仕様だ。

使用時はしっかりとした座り心地を実現しながら、収納時はスリムに折りたためる構造を採用している。キャンプや屋外でのアウトドア活動はもちろん、ガレージやオフィスでの使用、車のトランクや助手席の足元への常備用としても活用できる。カラーはナチュラルなグリーンとブラックの2トーンカラーリング。

『ジムニー』歴代モデル柄の折りたたみスツール『ジムニー』歴代モデル柄の折りたたみスツール

座面天面には歴代ジムニーがデザインされており、スズキ・ジムニーの歩みを一目で感じられるビジュアルとなっている。今回のリニューアルでは、底面の表示が使用時により分かりやすい仕様へと改良されている。

購入はCAMSHOP.JPのオンラインショップからで、オンライン価格は税込み3850円となっている。

《ヤマブキデザイン》

