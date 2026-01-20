スズキ、インドに新たなバイオガス・プラント開所…CNG車燃料と有機肥料を生産

スズキとインド子会社のSuzuki R&D Center India Private Limited(SRDI)は1月18日、グジャラート州バナスカンタ地域ブカラに建設したバイオガス・プラント「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」の開所式を開催した。

【画像】印グジャラート州バナスカンタ地域ブカラに建設したバイオガス・プラント「BANAS SUZUKI BIOGAS PLANT」

このプラントは、2025年12月に開所式を行ったアグサラに次ぐ、2か所目のバイオガス・プラントとなる。CNG車の燃料用バイオガス(CBG)の生産・販売を行うとともに、バイオガス発生後の牛糞を有機肥料として販売する。

スズキはSRDIを通じて、2023年9月にNational Dairy Development Board(全国酪農開発機構、NDDB)、乳業組合Banas Dairyと共に、これまでに稼働開始した2つのプラント(アグサラ、ブカラ)を含め、5つのバイオガス・プラントの建設に合意している。

1月18日に執り行われた開所式には、グジャラート州のアチャリヤ・デヴラット知事をはじめ、Banas Dairyのシャンカール・チョードリー会長兼グジャラート州議会議長、スズキのバイオガス事業本部長 豊福健一朗常務役員が出席した。

カーボンニュートラル燃料のバイオガスは、インド乗用車市場の約2割を占めるCNG車の燃料として使用可能で、温室効果ガスの排出抑制に貢献する。また、バイオガス・プラントの稼働により、エネルギー自給率の向上、新たな雇用創出、牛糞を買い取ることによる農村所得や生活水準の向上につながる。

スズキは、インドの成長とカーボンニュートラルの両立に貢献出来るよう、引き続きバイオガス事業に取り組んでいく。