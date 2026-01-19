ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

EV向けコネクト技術、台湾SINBONが披露へ…オートモーティブ ワールド2026

台湾の電子機器システムインテグレーター大手のSINBON Electronicsは、1月21日に開幕するオートモーティブ ワールド2026に出展すると発表した。昨年の初出展に続く2回目の参加となる。

同展示会は、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催される。SINBONはブースW16-1で、EV向け接続技術の拡充されたポートフォリオを披露する予定だ。

今回の出展では、次世代電動化モビリティを支援する高性能接続技術の包括的なラインナップを紹介する。同社の強みは、エンジニアリング設計および検証、製造、品質保証、グローバル供給体制までを含むワンストップ対応力にある。

LV/HVケーブルハーネスソリューションでは、酸素センサーハーネス、高精細・高速リアビューカメラ伝送用ハーネス、48Vモーターコントローラーハーネス、エンジン冷却ファンハーネス、HVPOソケットソリューションなどを展示する。

充電関連では、GB、IEC、SEA規格に対応した包括的な充電ケーブルおよびインレットポートを用意。銅線、アルミニウムバスバー、アルミニウムロッド設計のインレットや、ACおよびDCからHPC、V2L、Mode 2などに対応する充電ケーブルを取り揃えている。

SINBONは1989年に設立され、インテリジェントな接続技術と持続可能なイノベーションを通じて産業を支えている。クリーンなモビリティ、倫理的なオートメーション、再生可能エネルギーの実現を可能にすることを目指している。

同社はアジア、欧州、南北アメリカに9か所の製造拠点を構え、グローバルな自動車パートナーに対してシームレスな商業および技術サポートを提供している。ESGへの取り組みも強化しており、カーボンマネジメントの継続的な強化と持続可能なイノベーションの追求を通じて、長期的なインパクトをもたらす信頼性の高いグリーンソリューションを提供している。

《森脇稔》

