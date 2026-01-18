ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ジムニーノマド』の車内を快適空間に、電源一体型アームレストコンソールボックスが発売

カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、スズキ『ジムニーノマド』専用専用電源一体型アームレストコンソールボックスの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み実売価格は1万3800円前後。

同製品は、運転席と助手席の間に設置するアームレスト兼用コンソールボックス。収納や電源が少なく、運転中の肘置きのないジムニーノマドの車内を快適空間へと変えることができる。

取り付けは、純正ドリンクホルダーの穴2箇所にはめ込むだけで設置が完了する。意匠登録出願中のユニークな構造で、専用設計のためぐらつきがなく、サイドブレーキやシートベルトバックルにも干渉しない構造だ。

PVCレザーとクッションを使用したアームレストを装備し、長距離ドライブでも快適性を確保。ロック機構も搭載するアームレストを開けると、縦19cm×幅13cm×高さ16cmの大容量収納ボックスと、縦9cm×幅6.8cm×高さ6.5cmの小物トレイが現れる。本体素材には耐久性に優れたABS樹脂を使用している。

充電機能も充実しており、本体と接続するシガーソケットアダプターにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを各1基と電圧インジケーターを搭載する。また、収納ボックス内にもPD対応Type-Cと、QC対応Type-AのUSBポートを各1基搭載し、内部からコードを通す隙間も設置されている。

本体前側の小物トレイ下部には、夜間の使用を考慮した、ワンプッシュで点灯するLEDライトを搭載。点灯させるとシフト周辺を照らすことができ、暗闇での操作性が向上する。

カラーバリエーションは7色を用意。ブラックのアームレストにシルバー、レッド、イエロー、ブラックのステッチを施した4モデルのほか、アームレストのカラーはキャメル、ダークブラウン、レザーブラック（ステッチ色はいずれもシルバー）も選択できる。

適合車種はスズキ・ジムニーノマド（JC74W 2024年4月～）で、2018年7月以降の全モデルに対応し、スズキセーフティサポート装着車にも対応している。

