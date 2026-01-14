ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

スズキ、インドに5拠点目の四輪車工場建設へ…年産能力100万台

『ジムニーノマド』を生産するインドのマルチスズキ工場（参考）
  • 『ジムニーノマド』を生産するインドのマルチスズキ工場（参考）

スズキのインド子会社のマルチスズキは、インド・グジャラート州サナンドに建設する四輪車生産工場の用地を同州政府から購入することを決定したと発表した。

マルチスズキは2024年1月にグジャラート州での2拠点目となる新工場建設について同州政府と基本合意していた。

グジャラート州は充実したサプライチェーンやインフラに加え、港湾への近さから、インド国内市場向けの生産拠点としてのみならず、完成車輸出拠点としても優れた立地である。また、新工場を建設するサナンドは、高速道路や鉄道網へのアクセスの良さが特長だ。

新工場の用地面積は約700万平方m(約1750エーカー)で、年産100万台の生産能力を持つ。土地購入額等は496億ルピーとなる。

スズキは今後のインド四輪車市場の成長およびインドからの輸出拡大に備え、生産能力の拡大を計画的に進め、「Make in India」に貢献していく。

マルチスズキの四輪車生産拠点は、グルガオン(ハリヤナ州、1983年稼働、年産70万台)、マネサール(ハリヤナ州、2006年稼働、年産90万台)、ハンサルプール(グジャラート州、2017年稼働、年産75万台)、カルコダ(ハリヤナ州、2025年稼働予定、年産25万台)に続く5拠点目となる。新工場完成後の合計生産能力は年産360万台となる見込みだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES