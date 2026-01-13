ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

HEREとAmazon、アレクサ搭載の対話型AIナビゲーションを共同開発…CES 2026

位置情報技術を手がけるHEREテクノロジーズとアマゾン（Amazon）は、CES 2026においてAI搭載のナビゲーションソリューションを発表した。

この協業の中核となるのは、HEREナビゲーションとアマゾンのアレクサカスタムアシスタント(ACA)の統合だ。両社の技術を組み合わせることで、高度な車載体験を実現し、自動車メーカーが全ての車両セグメントにおいて独自ブランドの対話型AIナビゲーション体験を提供できるようになる。

CES 2026の会場では、次世代のAIナビゲーションを体験できた。アレクサカスタムアシスタントは、アレクサプラスの知能と自然な対話能力を活用して顧客の要求を理解し、適切に応答する。ACA技術とHEREの業界最高水準の地図データを組み合わせることで、ドライバーは場所の検索、複雑なルートの計画、ナビゲーションが可能になる。

例えば「ラスベガスのスフィアまでナビゲートして、それから駐車場を探して。ところで、今夜そこで何が上映されているの?」といった複雑な要求にも対応できる。

HEREとアレクサカスタムアシスタントを活用することで、自動車メーカーはブランドアイデンティティを反映したカスタマイズされたAI車載アシスタントを簡単に作成できる。このソリューションは統合が容易で、市場投入までの時間を短縮する。

HEREナビゲーションとアレクサカスタムアシスタントは、単なる情報提供にとどまらず、ドライバーが道路に集中したまま、高度でコンテキストに応じたパーソナライズされた体験を提供する。このソリューションは、旅行計画やプロアクティブなドライバー支援を含み、全体的な運転体験を向上させる。

HEREナビゲーションは、乗用車、商用車両、トラックへのシームレスな統合を想定して設計されている。このアーキテクチャはクラウドとエッジの両方の処理に対応しており、自動車メーカーはコスト、パフォーマンス、プライバシーのバランスを取りながら、ドライバーが期待する直感的で対話型のナビゲーション体験を提供できる。

HEREは、マッピングおよび位置情報技術の世界的リーダーだ。40年にわたり、1985年に最初のデジタルマップを発売してから、今日のソフトウェア定義車両の未来を形作るまで、世界で最も有名な企業のイノベーションを支えてきた。

