「TOYOTA GAZOO Racing」、「GAZOO Racing」に名称変更…原点回帰でモータースポーツ起点の車づくり強化へ

トヨタ自動車は1月7日、モータースポーツ活動の名称をTOYOTA GAZOO RacingからGAZOO Racingへ変更すると発表した。設立当初の想いに原点回帰し、モータースポーツを起点としたもっといい車づくりと人材育成を強化する。

GAZOO Racingの原点は2007年、豊田章男氏(当時副社長)が自身の師匠である成瀬弘氏らとニュルブルクリンク24時間耐久レースに参戦したことに始まる。当時は会社の公式活動として認められず、TOYOTAの名前を付けることができなかったため、Team GAZOOという名でエントリー。豊田氏自身もモリゾウというドライバーネームで参戦せざるを得なかった。

レースでは完走を果たしたものの、欧州メーカーを中心に多くのライバルが開発中の車を走らせる中、当時のトヨタには開発中のスポーツカーはおろか、販売しているスポーツカーすら存在しなかった。コース上で他メーカーの開発車両に追い抜かれるとき、「トヨタにはこんな車はつくれないでしょう?」と言われているようで、豊田氏はこの時の悔しさを今でも鮮明に覚えているという。

スポーツカー開発は、車の素性・基本性能を高めながら、過酷な環境でも壊れないモノづくりが求められる。それらはすべて量販車の開発にもつながるものだ。また同時にモータースポーツの現場には車づくりの技術を鍛え、人材を育てる機会もたくさんある。

伊勢神宮では20年に一度、すべての社殿などを立て替える式年遷宮により伝統と技の伝承が行われるが、スポーツカーづくりもまた、途絶えてしまっては継承されない伝統と技が存在する。トヨタがスポーツカーを作れない会社になってしまうことに危機感を抱いた豊田氏は、レクサス『LFA』の開発に着手。開発の現場に選んだ場所はドイツ・ニュルブルクリンクだった。

2010年に発売されたレクサスLFAは、トヨタが約20年ぶりに自社開発した本格スポーツカーだったが、プロジェクトの進行は苦難を極め、「儲からない車づくり」は社内で諸手を挙げて応援された訳ではなかった。その証拠に、LFAは500台の限定販売を条件に開発が進行した。

LFAの発売直前、信じられないことが起きる。成瀬氏がニュルブルクリンク郊外での事故により他界したのだ。LFAの開発が完了し、成瀬氏自身が「これで進めよう」と了解を出した直後のことだった。自身の運転の師匠であり、マスタードライバーを突如失ったことは、豊田氏にとっては途方もない喪失感だった。

しかし、豊田氏はその後も「モータースポーツの現場で車と人を鍛える」という信念を貫き、スポーツカー開発に取り組み続けた。そして2012年の『86』、2019年の『GRスープラ』の復活を果たす。ただし、それぞれスバル・BMWを頼っての開発であり、トヨタ内製でのスポーツカーづくりが実現できたわけではなかった。

2015年4月、トヨタはTOYOTA Racing、LEXUS Racing、GAZOO Racingなど社内のモータースポーツ活動をGAZOOに一本化することを決めた。その際に使われたロゴはTOYOTA GAZOO Racingだった。2007年当時、TOYOTAの名前を付けることが出来なかった活動が、ようやく会社の名前を冠するようになったと思える出来事だった。しかし同時に大企業の活動となり、豊田氏と成瀬氏の「悔しさ」という原点が見失われ始めた時期であったことも事実だ。

豊田氏は、もっといい車づくりの活動をさらに進化させるべく、2017年のFIA世界ラリー選手権(WRC)への復帰を決断した。市販車をベースにした参戦車を作るWRCへの復帰は大きな転換点となった。

これまでは市販車を作った後にモータースポーツ車両を開発していたが、WRCで勝てる車を先に作り、その車を市販車にするという、従来と逆転の発想での車づくりが始まった。それは「モータースポーツを起点としたもっといい車作り」として、2020年にトヨタ内製のスポーツカーである『GRヤリス』が発売される。

同年1月のオートサロンで発表されたGRヤリスは、その年の9月のスーパー耐久24時間レースでデビューウィンを果たした。その後、GRヤリスは世界中のモータースポーツシーンで活躍する姿が見られるようになり、やがてGRカローラの開発、発売につながっていく。それはまさに、モータースポーツで勝てるスポーツカーをトヨタ内製で復活させる出来事だった。

2025年、豊田氏は6年ぶりにニュルブルクリンク24時間レースに復帰し、GRヤリスを走らせた。走行中、豊田氏は成瀬氏と会話をしたと言う。マスタードライバー同士が交わした会話がどのようなものであったかは2人にしかわからない。

豊田氏にとって次なる挑戦は、本当の意味での「式年遷宮」だった。それは、トップオブスポーツカーをトヨタでつくること。2025年に発表された『GR GT』、『GR GT3』、そして『LFAコンセプト』である。

モータースポーツを起点としたもっといい車づくり、人材育成に終わりはない。2007年のTeam GAZOO発足から間もなく20年という節目になる。

TGRR(TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing)は、これまで同様に活動を継続する。TOYOTA RacingのTと、GAZOO RacingのGを冠する存在として、両者の架け橋として、それぞれが開発した商品や技術を、モータースポーツの現場で、レーシングチームとして共に鍛え、人材育成を進める実践の場(道場)として連携していく。

なお、ロゴマークの切り替えは2027年1月に向けて順次実施していく。