パナソニックインダストリー、車載向け高精度変位センサーなどを出展へ…オートモーティブワールド2026

パナソニック インダストリーは、1月21日から23日まで東京ビッグサイトで開催される「オートモーティブワールド2026」に出展すると発表した。

この国際展示会はカーボンニュートラル、電子化・電動化、自動運転、コネクティッドカー、軽量化など、自動車業界の先端技術が一堂に会する場だ。

同社は車の電動化や自動運転技術の広がりに対応して、製造設備の高度化と生産性向上を目指したセンサー製品群を展示する。

出展製品には車載電池やECU関連の製造設備向けの変位センサが含まれる。例えば、透過型のデジタル変位センサ「HG-T」はリチウムイオン電池のロールtoロール工程で蛇行を1マイクロメートルの繰り返し精度で高精度に検出する。

また、厚み検出用には堅牢かつスリムな接触式デジタル変位センサ「HG-S」と、業界最高クラスの高精度を持つレーザ変位センサ「HL-G2」が紹介される。HL-G2はコントローラ内蔵で省スペース化し、PLCとの接続が容易な通信ユニットも備える。

たるみ検出用には繰り返し精度10マイクロメートルのCMOSタイプマイクロレーザ測距センサ「HG-C」が提供され、コンパクト形状で狭所設置にも適している。

静電気対策としてはパルスAC方式のエリアイオナイザ「ER-X」を展示している。微風条件でも除電可能で、製造シートの異物付着や貼り付き防止に役立つ。

安全対策機器として非接触式セーフティドアスイッチ「SG-P」と超薄型セーフティライトカーテン「SF4C」も紹介。これらは扉の開閉や作業者の手の侵入を検知し、装置を停止させる機能を持つ。

さらに小型汎用アンプ内蔵型センサのデモ機も用意。超小型レーザセンサ「EX-L200シリーズ」は複数設置しても干渉せず小物検出が可能だ。

極小型ビームセンサ「EX-Zシリーズ」は世界最小クラスで、狭い場所に設置できる。極薄型ビームセンサ「EX-10シリーズ」は反応速度0.5ミリ秒で高速移動物体検出に適している。

マイクロフォトセンサ「PM-25」は多角度で見やすい表示灯を持ち、角型近接センサ「GX-F」は最大動作距離の安定性で業界トップクラスを誇る。

「オートモーティブワールド2026」は車の先端技術と関連製品を総合的に見ることができる展示会であり、パナソニック インダストリーは最先端センサ技術を通じて自動車製造の高度化に貢献する姿勢を示す。

会場は東京ビッグサイト、西展示棟のブース番号はW3-83。来場者登録は特設サイトで受け付けている。

