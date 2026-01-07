ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

NVIDIAのThor搭載で1km先を検知、次世代ライダーシステムをAEyeが発表…CES 2026

AEyeのライダーシステムのイメージ
  • AEyeのライダーシステムのイメージ

AEyeは1月6日、CES 2026において、同社の長距離Apolloライダーとエヌビディアの車載コンピューティングプラットフォーム「AGX DRIVE Thor」を統合したと発表した。次世代の物理AIシステム向けに高性能なセンシングと認識機能を実現する。

今回の統合により、AEyeの長距離ソフトウェア定義型Apolloライダーとエヌビディアの集中型AIコンピューティング「Thor」を組み合わせ、先進運転支援システム(ADAS)、自動運転車、インテリジェントモビリティアプリケーション向けのスケーラブルなアーキテクチャを提供する。Apolloの高解像度1km検知能力とエヌビディアのリアルタイムAI処理を組み合わせることで、高速道路速度以上での高速かつ正確な物体検知と意思決定を可能にする。

この統合ソリューションは、高速道路自動運転、先進安全システム、インテリジェント交通インフラ、商用車プラットフォームなど、長距離検知と迅速な応答が重要となる幅広いアプリケーションをサポートする見込みだ。

AEyeは2026年にデモンストレーションと顧客エンゲージメントを通じて統合ソリューションを展示し、ソフトウェア定義型センシングと集中型AIコンピューティングが自動車およびモビリティ市場全体で物理AIの展開をどのように加速できるかを示す予定だ。

AEyeは、先進運転支援、車両自動運転、スマートインフラ、セキュリティ、防衛、物流アプリケーションなど、幅広い実世界のニーズに対応するユニークなソフトウェア定義型ライダーソリューションを提供している。同社の主力製品のApolloは、小型フォームファクターと最大1kmの物体検知能力で広く認知されている。

Apolloに加えて、AEyeは最大1.5kmの物体検知が可能なStratosや、OPTISプラットフォームを通じたフルスタックソリューションも用意している。OPTISは、世界の高解像度3D画像をキャプチャし、それを解釈し、リアルタイムで見たものに基づいて行動する指示を提供する完全なシステムを提供する。

《森脇稔》

