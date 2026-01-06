ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

インホイールモーター+軽量シャシー、ドーナツラボとWATTが革新的EVプラットフォーム発表へ…CES 2026

ドーナツラボ(Donut Lab)とWATTエレクトリック・ビークル・カンパニー(WATT)は、EVの新基準となる革新的なパートナーシップを発表した。

WATTの「モジュール・トゥ・シャシー」統合バッテリープラットフォームによる軽量性と、ドーナツラボのインホイールモーターの俊敏性を組み合わせたものだ。両社はCES2026のドーナツラボのブースにおいて、スケートボードプラットフォームのプロトタイプを初公開する。

このコラボレーションの中心となるのは、WATTのPACES(パッセンジャー・アンド・コマーシャルEVスケートボード)だ。少量生産向けアルミニウムプラットフォーム技術で、クラス最高レベルの軽量構造を採用した。PACESには、ドーナツラボのインホイールモーター技術が組み込まれ、リアアクスルに2つのダイレクトドライブモーターを搭載する。4輪駆動バージョンは2026年後半に登場予定だ。

その結果、軽量なEVプラットフォームが誕生し、卓越した性能と俊敏性を実現する。ビーチバギーから高性能スポーツカー、商用配送車まで、複数の車両タイプに対応可能だ。このモジュール式アプローチにより、新車開発への参入障壁が下がり、同時に最高水準の性能と効率性を維持できるという。

このパートナーシップの革新性の核心は、各ドーナツラボのインホイールモーターをミリ秒単位の精度で独立制御できる能力にある。これにより、舗装路でのコーナリング時や、オフロードでのグリップ確保時に、前例のないレベルのトルクベクタリングが実現する。

従来のパワートレインを完全に排除することで、ダイレクトドライブアーキテクチャは不要な重量を削減し、パッケージスペースを確保し、複雑性を軽減しながら、エネルギー伝達効率を向上させる。システムのリアルタイム制御機能は、従来のシステムをはるかに超える精度、安定性、トラクションコントロールを提供し、ドライビング体験を根本的に変革する。次世代のソフトウェア定義型ドライビングダイナミクスにより、自動車メーカーは最終製品の望ましいドライブ体験をコントロールできる。

WATTとドーナツラボのスケートボードプラットフォームのモジュール性は、複数のセグメントにわたる幅広い車両タイプとアプリケーションへの扉を開く。簡素化されたアーキテクチャは製造の複雑性を軽減し、生涯メンテナンス要件を最小限に抑え、従来の電動パワートレインと比較して全体的なコストを削減する。これにより、高性能電気自動車が小規模メーカーやニッチ市場にとってより利用しやすくなる、としている。

《森脇稔》

