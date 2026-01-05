LGが3つの車載ソリューション、透明OLEDフロントガラスやビジョンAIなど展示へ…CES 2026

ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

LGエレクトロニクスは、1月6日から9日まで米国ラスベガスで開催されるCES 2026において、AI技術を活用した次世代車載ソリューションを展示すると発表した。

【画像】LGのAI主導の車載ソリューション

同社のビークルソリューションカンパニーは、車内エンターテインメント部門でCES 2026最優秀イノベーション賞を受賞している。

今回の展示では、運転席、助手席、後部座席のすべてを直感的で人間中心の空間に変える3つの体験ゾーンを設ける。最先端のディスプレイ技術、車内センシング、オンデバイスAIを統合したAI定義車両アーキテクチャを採用している。

「モビリティディスプレイソリューション」では、透明OLEDを搭載したフロントガラスをインテリジェントなインターフェースに変える。信号機に近づくと、AIが信号の上に待ち時間を表示し、その瞬間に最も関連性の高い情報のみを選択的に提供する。自動運転モードでは、システムが周囲の環境を分析して対応する視覚シーンを生成する。並木道では桜の花びらがディスプレイに舞い、単調なトンネルは魅惑的な森に変わり、仮想現実に近い没入体験を創出する。

「オートモーティブビジョンソリューション」は、LGのオートモーティブビジョンシステムを活用した高度な車内センシング技術だ。ドライバーの動き、視線の方向、注意力、服の色、ジェスチャーをリアルタイムで追跡し、乗員の状態を理解して応答する。視線追跡とジェスチャー制御により、関心に基づく情報の範囲が拡大し、アナモルフィックディスプレイグラフィックスが没入感とリアリズムを高める。自動運転モードで助手席の乗員が建物に表示された広告を見ると、視線認識が助手席ディスプレイに関連情報を表示し、シームレスな製品発見と購入を可能にする。

「車内エンターテインメントソリューション」は、個別化されたエンターテインメントとインタラクティブなコミュニケーションを提供する。車外の景色を認識することで、AIはその場所に関連する過去の思い出とリンクした写真をウィンドウディスプレイに表示できる。乗客はこれらの瞬間を家族とのビデオ通話を通じてリアルタイムで共有できる。長距離移動中には、AIが個人の好みに合わせたコンテンツを推奨し、移動時間を楽しい時間に変える。レストランのスタッフが手話でコミュニケーションする場合、AIがジェスチャーを画面上のテキストに解釈し、スムーズな双方向コミュニケーションをサポートする。

LGのAI搭載車載ソリューションは、2026年1月6日から9日までラスベガスコンベンションセンターのブース15004で展示される。

