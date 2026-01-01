ジェイズレーシング、FL5『シビックタイプR』用「ドライカーボンボンネット」と「フルチタンマフラー」を発売

ジェイズ・コーポレーションが展開する「ジェイズレーシング」ブランドから、ファントムシリーズの新製品としてホンダ『シビックタイプR』（FL5）用「ファントムドライカーボンボンネット」と「ZXフルチタンマフラー76RSリーガル」が新発売。

【画像】ジェイズレーシングのタイプR用「ドライカーボンボンネット」と「フルチタンマフラー」

ファントムドライカーボンボンネットは、純正から置換することで大幅な軽量化による運動性能向上と耐久性を両立した製品。純正重量9.4kgから5.7kgへと40％の軽量化を実現し、加速性能、制動性能、燃費の向上に貢献する。ヨー慣性モーメントの低減により、鋭いハンドリング特性も獲得した。

ジェイズレーシング・ファントムドライカーボンボンネット

素材には、ウェットカーボンと比較して数十倍の高強度・高剛性を持つドライカーボンを採用。表面だけでなく裏面や裏骨構造も専用設計とし、過酷な環境下でも信頼できる強度を確保した。高い耐熱性により、サーキット走行などの高温環境下でも安心して使用できる。プロテクター装着により、雨天や寒冷地にも対応する。

ボンネット中央と両サイドに大きく開いたダクトから熱気を排出することで、冷却水温を低下させ、安定した性能発揮を可能にした。税込み価格は74万8000円。なお、スポーツ走行時にはボンネットピンの装着が推奨される。

ジェイズレーシング・ZXフルチタンマフラー76RSリーガル

同時に発売されたZXフルチタンマフラー76RSリーガルは、保安基準内で最大限の性能を引き出すことを目指して長期開発された製品だ。チタン合金1mm厚を使用し、徹底的な軽量化を追求。職人による手作業の輪切り溶接製造で美しく仕上げられたチタンパイプは、絞りのないフルストレート構造かつ低背圧を実現し、最適な排気流速を確保している。

テールエンドには定番のドルフィンテール120mm径2本を採用し、迫力あるリアビューを演出する。パイプ径は76.3mm径から60.5mm径2本とし、メインサイレンサーのみの構成で積極的に排気することで、素早い過給圧の立ち上がりと高回転時の伸びを両立させた。JQR認証を取得しており車検対応品となる。税込み価格は88万円。