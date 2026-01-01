ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

シガーソケットでOK？インバーターの“使えるW数”を失敗なく見極める方法 ～Weeklyメンテナンス～

車内で使う電気機器は年々増え、スマホ充電だけでなく車中泊やアウトドアでAC100V家電を使う場面も増えた。そこで車載インバーターで電源を拡張しよう。

◆車載インバーターで車内電源を100V化するメリット

近年の車両はUSBポートの設置が進み、グレードや車種によってはAC100Vコンセントを備えるケースも見られるようになった。とはいえ車種やグレードによっては、まだまだ電源が十分でないクルマも多い。そこで車内でさまざまな電気製品を活用するために、電源の拡張を実施してみよう。用意するのはインバーターと呼ばれる機器だ。役割は車載バッテリーの12V（直流）を家庭用電源の100V（交流）に変換すること。車内で家庭用の電化製品を使えるようになり、車内の利便性アップに役立つ。さらにインバーターは車載バッテリーを電源にするため、ポータブル電源のように別途電源を用意する必要もなく、充電を意識しにくい点もメリットだ。車中泊やアウトドアの車内電源強化策として、あらためて注目してみるといいだろう。

◆シガーソケット接続は“無加工”で始めやすい

しかしインバーターや電源環境の整備と聞くと、配線の加工や電気知識が必要と考えて二の足を踏む読者もいるかもしれない。ところが多くの場合、インバーター設置は無加工でOKだ。もっとも手軽なインバーターは、車両からの電源供給をシガーソケットで行うタイプ。普段は使っていないシガーソケットにプラグを差し込めばセット完了という手軽さがある。加工なしで100V電源が取り出せ、家庭で使っている電化製品をそのまま使えるので便利だろう。ノートPCや電気毛布など、車内で使いたかったアイテムが利用できる。さらにUSB給電ポートを備えたインバーターもあり、AC100V＋USB給電を同時に使えてスマホ充電などもこなせる。

アイテム選びでは使用する機器に合わせて、インバーターの使用可能な電力をチェックしよう（30W、150Wなど各種モデルがある）。またPCなどマイコン搭載機器を使うなら、正弦波インバーターと呼ばれるタイプを選んでおくと安心だ。

ただし注意したいのが、実際に使用できる電力である。インバーターには「30W対応」「150W対応」など消費電力の数値が記載されているが、すべてのケースでその電力が使えるわけではない。キーワードになるのは、シガーソケット（車両側）の電力の上限だ。電気は配線の太さや構造で使用できる電力が決まる。メーカーが設定している電流量（A：アンペア）は10A～15A程度が一般的で、これはシガーソケットに対応するヒューズを確認すればわかる。ヒューズボックスを見て、何Aのヒューズが付いているか確認してみよう。

仮に15Aのヒューズが用いられている場合は、12V×15A＝180Wとなり理論上は180Wまで出力できる。そのため容量の大きいインバーターを取り付けても、消費電力の大きな機器を使うとシガーソケット側の許容を超え、車両側ヒューズが切れる（安全性確保のため）。

そこで接続する機器の消費電力を確認して使う必要があることを覚えておこう。目安として120W（12V×10A）～180W（12V×15A）程度の電化製品なら利用しやすい。具体例としてはサーキュレーターで約40W、ノートPCで約30W、ポータブル冷蔵庫で約80W、膝掛け電気毛布で約50Wといった消費電力になる。使いたい電気機器のラベルなどで消費電力を確認し、使える／使えないを事前に判断しておこう。複数機器を同時に使う場合は、合計が許容値を超えていないかも要チェックだ。

◆バッ直キットで大容量化、電源環境を本格強化

車内で常時多くの家庭用電気機器を使いたいユーザーなら、シガーソケット給電ではなくバッテリーから直接配線する方法もある。注目したいのがバッテリー直電源のキット（バッ直キット）だ。キットにはバッテリーからの配線（太さも設定済み）やACC連動のリレー回路、ヒューズも備わるため、DIYで配線処理ができるユーザーなら詳しい電気知識がなくても比較的取り付けやすい。キットにもよるが30A～40A程度の電流を取り出せる設定があり、12V×40A＝480W程度に対応できる。車内の電源環境を充実させたいユーザーには魅力的だ。

アウトドア用途ではポータブル電源も普及しているが、充電の手間を抑えつつ使い続けやすい車載バッテリー＋車載インバーターの便利さも、いま一度見直してみるといいだろう。設置は意外と簡単だ。使用する電化製品の消費電力をチェックし、車内電源拡張の計画を立ててみよう。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負ってきた。現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。

《土田康弘》

