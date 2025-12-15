ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

九州道の広川SA上り線、12月17日リニューアルオープン…筑後の伝統工芸を感じる空間に

NEXCO西日本が、12月17日に九州自動車道の広川SA上り線（福岡方面）をリニューアルオープンする。

【画像】九州道の広川SA上り線のリニューアルイメージ

店舗外観は筑後地方の伝統工芸「八女手すき和紙」などをイメージした色合いを表現。店内は「久留米絣」や「大川組子」などの装飾を施し、筑後地方の伝統工芸を感じられる空間づくりとなっている。

ショッピングコーナーの売り場面積は約1.6倍に拡大し、福岡・熊本の人気の土産や筑後地方の伝統工芸品などを多数取り揃える。フードコート座席数は65席から約1.7倍の110席に増やし、より多くの客が利用できるようになる。

フードコートのおすすめメニューは、久留米ラーメン新代軒の「八女もち豚極厚炙りチャーシュー麺」、うどん・そば八女の「筑後ごろし麺」、ごはん処ほとめきの「八女もち豚ステーキ鉄板」など。ショッピングコーナーでは、同SA限定販売となる広川町の名産品「あまおう」を使用した「いちごミルクドーナツ」や、高速道路初登場となる久留米絣を使用した「いろはもんぺ」などを展開する。

リニューアルに併せて、カフェ・ベーカリーコーナーに「上島珈琲店」が出店する。

オープニングサービスとして、店舗オープンの朝8時より来店客先着100名にドライブミックスドーナツ棒、メモ帳、ペットボトル飲料等の詰合せをプレゼント。12月17日から19日までの3日間、ショッピングコーナーで1500円以上の買い物をした人各日先着100名に九州銘菓の詰合せをプレゼントする。

オープニングイベントとして、店舗屋外スペースにて「広川楽士太鼓」による太鼓の演奏パフォーマンスを実施。12月17日の11時00分からと13時00分からの二部制で行われる。

