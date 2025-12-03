ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

NEXCO西日本、冬の高速道路で大雪対策を強化…アイハイウェイアプリにプッシュ通知機能を導入

アイハイウェイ
  • アイハイウェイ
  • Ｘ（旧Twitter）
  • 冬の高速道路の安全走行の啓発

NEXCO西日本は12月3日、冬の高速道路の安全・安心を確保するため、今冬期において凍結防止剤散布や除雪作業等、高速道路の安全で円滑な交通確保に向けた各種対策に取り組むと発表した。

【画像全3枚】

同社は「人命を最優先に、幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること」という基本方針のもと、大雪時の雪氷対策の強化を図っている。気象予測情報により大雪が予測される場合は、現地状況等を踏まえ、関係機関と調整のうえ予防的通行止めや並行国道との同時通行止めを実施する。

立ち往生車や滞留車が発生する前に、躊躇ない通行止めを実施するため、各種オペレーションを基本として対応していく。

今冬期から、アイハイウェイアプリに「プッシュ通知機能」を導入する。あわせて、気象予測会社が提供するアプリに冬用タイヤ装着の啓発や、大雪時の出控え広報を掲載し、情報発信を一層強化している。

出かけ前には最新の交通状況や天気予報を確認するよう呼びかけている。「大雪に関する緊急発表」や「大雪警報」等が出されるような大雪への警戒が特に必要な場合には、外出を控えることとともに、広域的なう回、出発時間の変更などをお願いしている。

大雪が予測される場合には、ホームページ等において、降積雪の影響を受ける地方や路線などを注意喚起として情報を発信するとともに、最新の交通情報を案内する。また、気象庁から「大雪に関する緊急発表」等が発表された場合には、記者発表や通行止めの可能性のある区間などを知らせるとともに、外出を控えることについて情報を発信している。

同社では、最新の気象予報に基づき、高速道路への影響について、公式WEBサイトで情報を提供するほか、アイハイウェイのユーザー登録者のうち、お知らせメール受信希望の利用者へ、高速道路の通行止めの可能性などの「お知らせ」情報をメールにて届ける。

更に今年度からアイハイウェイアプリを利用し、プッシュ通知機能を「ON」に設定されている方のスマートフォン画面に、直接通知が届く「プッシュ通知機能」を新たに導入した。

比較的温暖な西日本エリアにおいても、例年降雪・積雪がある。冬の高速道路の安全走行の啓発を行うとともに、大雪が予測されている場合など、利用者に車での外出を控えてもらうよう願いする際は、緊急のお知らせCMによる広報を行う。

冬の高速道路では、冬用タイヤで走行することを推奨している。冬の高速道路では頻繁に気象が変化するため、冬用タイヤを装着することが必要だ。併せてタイヤの溝の減り具合など、タイヤのコンディションもしっかり確認することを呼びかけている。

タイヤチェーンは常に用意することも重要だ。冬の高速道路では突然の大雪になることがある。いざという時のために、チェーンを携行することが求められる。特に大型車については、過去の雪道での立往生の実績を踏まえ、必ずチェーンを携行することを呼びかけている。また、あわせてチェーンの付け方も事前に確認することが必要だ。

荷主企業および運送事業者に対しては、大雪の影響に伴う広範囲の通行止めが予測される際には、気象予測等を確認し、広域う回の実施や通行ルートの見直し、運送日の変更などの協力を願いしている。

雪道の走行では、「急ハンドル」、「急加速」、「急ブレーキ」は厳禁だ。速度は控えめに、車間距離は通常時より多めにとることが重要だ。

インターチェンジ入口や本線等に設置された情報板及びハイウェイラジオにより気象状況等を知らせている。目的地までの情報に注意して走行することが求められる。

利用者の安全走行を確保するために凍結防止剤散布作業や除雪作業を行っているので、雪氷対策作業車との車間距離を十分にとり、後ろをゆっくりと走行することを呼びかけている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO西日本 西日本高速道路

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES