パイオニア、マイクロソフトと次世代車載AI開発…音声操作で安全運転支援

パイオニアは12月12日、マイクロソフトとの協業により、生成AIを活用した次世代車載インフォテインメント(IVI)向けAIエージェントを開発したと発表した。

2023年から実施してきた技術検証を基盤とし、新たなモビリティ体験の創出を目指す。

近年、コネクテッド化やAI活用が進む自動車業界では、特にローコストが求められる新興国市場において、コックピットシステムのAI・デジタル化が進展している。エントリーモデルにも高度なユーザーエクスペリエンス(UX)を求める声が高まっており、このエージェントはこうしたニーズに応える。

開発されたAIエージェントは、パイオニア製IVIに搭載され、同社のAIマネージメントソフトウェアモジュールとMicrosoft Foundryを統合することで、車両システムとクラウドサービスをシームレスに連携させる。Microsoft Foundryが提供する多言語対応機能により、エントリーモデルからプレミアムモデルまで多様な車両や、地域ごとに異なる言語に対応可能だ。

主な特徴として、まずスケーラブル設計とマイクロソフトのAI・クラウド技術による汎用性と拡張性を兼ね備え、幅広い車両に対応する。将来の機能拡張にも柔軟に対応できる。

次に、AIエージェントに統合された多彩な音声コマンドにより、ドライバーはエアコンや目的地検索・ルート案内などのナビゲーションサービス、音楽再生、メッセージ送信など、多様な操作を行える。ナビゲーションサービスはHere Technologies社のSDKに対応している。

さらに、自然言語認識を備えた音声コマンド機能により、ドライバーは不要な車載機器のボタンやスイッチを手動で操作する必要がなくなり、安全な運転に集中できる。

データセキュリティとプライバシーへの配慮も徹底されている。ユーザーがMicrosoft Foundryにアップロードしたデータは非公開で、安全な環境内で管理される。OpenAIモデルのトレーニングに使用されることはなく、ユーザーの同意なしに第三者と共有されることもない。Microsoft Foundryは顧客定義モデルとの統合が可能であり、そのセキュリティ設計は国際的なデータセキュリティ基準に準拠し、グローバル市場における信頼性とユーザーセキュリティを確保する。

パイオニアは、AIとクラウドソリューションを統合し、世界中のドライバーにとってより安全で快適なモビリティ体験を実現していく。

