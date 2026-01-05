ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ボッシュ子会社ETAS、主力ツールがマイクロソフトAzureに対応…CES 2026

ボッシュ子会社ETASがマイクロソフトと協力
ボッシュ子会社のETASは、1月6日から9日までラスベガスで開催されるCES 2026において、主力キャリブレーションツールのマイクロソフトマーケットプレイスでの販売開始を発表する。

ETAS製品がAzure上で利用可能になるのは今回が初めてで、クラウド技術を通じた自動車開発のデジタル変革を推進する。

マイクロソフトAzureで利用可能になる製品群には、ETASキャリブレーションスイート、データオペレーター、EATB(ETASアナリティクスツールボックス)、ETAS ASCMO(アドバンストシミュレーション&キャリブレーションモデル)が含まれる。これらのツールをクラウドに移行することで、ETASは自動車エンジニアやOEMがアジュールプラットフォーム上で開発プロセスを自動化・高速化できるようにし、アジュールのスケーラブルな計算能力の恩恵を受けられるようにする。

マイクロソフトとの戦略的協業は、モビリティエコシステム全体での協力を推進するために設計されている。マイクロソフトと協力し、マイクロソフトマーケットプレイスでツールを提供することで、ETASは顧客がソフトウェア定義車両の開発を加速できるよう支援する。

Azureの高性能インフラと充実した開発環境へのアクセスにより、開発者はローカルハードウェアへの依存を減らし、プロセスの早い段階で問題を検出し、市場投入までの時間を大幅に短縮できる。クラウドベースのツールチェーンは、一般に「シフトレフト」として知られる早期テストと検証を可能にし、広範な実走行テストの必要性を減らし、時間経過に伴うシステムパフォーマンスの全体像を提供する。同時に、エンジニアリングチームはビッグデータ分析の容易化、より効率的なリソース配分、より速い反復サイクルの恩恵を受ける。

エージェンティックAI機能と改善されたオーケストレーションにより、顧客のオンボーディングと日常業務が効率化され、新しいワークフローの採用とツールチェーンの既存プロセスへの統合がこれまで以上に容易になる。このシームレスな体験は、より迅速な採用率に貢献し、自動車ソフトウェア開発におけるイノベーションの新たな機会を開く。

ETASとマイクロソフトの関係は、ソフトウェア定義車両の大量採用を達成するために必要な協力レベルを例証している。ツールチェーンを整合させ、顧客の当面の課題に対処するソリューションを提供することで、両社はモビリティの未来を形作る支援をしている。

ETASはCES2026来場者を中央ホールのブース(ブース番号16203)に招待し、これらのクラウド対応ソリューションのライブデモンストレーションを体験してもらい、業界協力が次世代モビリティをどのように推進しているかを直接見てもらう機会を提供する。

ETASはボッシュの完全子会社で、ヨーロッパ、南北アメリカ、アジアの12カ国に拠点を持つ。ETASのポートフォリオには、ソフトウェア開発ツール、ソフトウェアテストソリューション、車載ミドルウェア、データ取得・処理ツール、オーサリング・診断ソリューション、車載サイバーセキュリティソリューション、ソフトウェア定義車両実現のためのエンドツーエンドのエンジニアリング・コンサルティングサービスが含まれる。同社の製品ソリューションとサービスは、自動車メーカーとサプライヤーが効率を高めながら差異化された車両ソフトウェアを開発、運用、保護することを可能にしている。

