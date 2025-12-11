青森県地震に対応、EV充電器の利用実績情報を緊急公開…ENECHANGE

エネチェンジは12月8日深夜に青森県東方沖で発生し、八戸市で震度6強を観測した地震を受け、EV充電スポット検索サービス「EVsmart」において、青森県内で直近24時間以内に充電利用の実績があった充電器の一覧ページを緊急公開した。

EVユーザーにとって、災害時の避難や安否確認等の移動において「充電切れ」は重大なリスクとなる。停電や設備の故障などで通常利用している充電スポットが使用不能となっているケースが想定されるため、稼働している可能性が高い充電器の情報提供が必要と判断した。

同社では2024年の能登半島地震の際にも同様の取り組みを行っており、今回も地震の規模から迅速な情報提供が必要であると判断し、本ページの公開に至った。

本施策では、対象地域である青森県において直近24時間以内に利用実績が確認された急速充電スポットを一覧で表示する。災害による停電や通信障害が発生している状況下において、「直近で充電が行われた実績がある」という事実は、その充電器が稼働している可能性が高いことを示唆する。

この情報を提供することで、被災地におけるEVユーザーの充電難民化を防ぎ、災害時における移動手段とライフラインの確保を支援する。

なお本データは直近の利用実績に基づくものであり、現時点での確実な充電可否や施設の安全を保証するものではない。移動の際は、自治体の避難情報や道路状況を最優先に行動する必要がある。

「EVsmart」は、日本全国の主要なEV充電スポットをカバーした検索サービスで、Webメディアとして展開している。通常時は車種ごとの絞り込み検索や満空情報の確認などに利用されているが、有事の際にはEVユーザーの安全な移動をサポートする情報基盤としての役割も担っている。