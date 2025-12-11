ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ゼンリン、EV充電スタンド満空情報に「e-Mobility Power」約2万5600口追加…国内最大規模のサービスに

満空情報の地図上表示イメージ画像
  満空情報の地図上表示イメージ画像
  ZENRIN Maps APIで提供中のEV充電スタンド関連情報
  「ゼンリンEVソリューション」特設サイト

ゼンリンは12月11日、地図API「ZENRIN Maps API」にて提供中の満車・空車状況をリアルタイムで確認できる「EV充電スタンド満空情報配信機能」に、新たにe-Mobility Powerの約2万5600口の情報を追加したと発表した。

これにより、本APIは現在提供中のエネゲート、日本電気、BIPROGYの満空情報と合わせて、約2万8000口の充電スタンドの満空情報配信が可能となり、国内最大規模のサービスとなる。

ゼンリンは日本全国のEV充電スタンドの詳細情報を調査・整備しており、2025年11月末時点で計3万8367口の情報を整備している。本情報はAPI形式で提供しており、2024年から複数の充電ネットワーク事業者の保有する充電スタンドの満空情報を一括管理し提供する機能を追加した。

満空情報はEV用ナビゲーションシステムでのルート案内や新規設置場所検討のための満車率分析など、EVの普及促進に重要な情報。今回のe-Mobility Powerの約2万5600口の情報追加により、ゼンリンが保有する全国のEV充電スタンド情報の約73％を網羅し、EV事業者への詳細な情報提供を実現する。今後も、充電ネットワーク事業者との連携を拡大し、EV利用者の満足度向上と普及促進を目指す。

なお、ゼンリン公式ホームページには、EV充電スタンドの最新口数や都道府県別情報、位置情報、コネクタタイプなど様々な情報やコラムが掲載されている。

「ZENRIN Maps API」は、ゼンリンが提供する地図コンテンツや位置情報機能をWebサイトやアプリに実装するための開発ルーツであり、物流、不動産、交通など多様な分野で地図データを活用した新たな価値創造を推進している。

《森脇稔》

