トヨタ不動産の東京・渋谷の新オフィス施設「X-BASE SHIBUYA」、50kWのEV急速充電器設置…2026年1月開業へ

Terra Chargeは、トヨタ不動産が2026年1月に東京・渋谷に開業予定のセットアップオフィス「X-BASE SHIBUYA(クロスベース渋谷)」に、50kW出力の急速EV充電器を導入すると発表した。

【画像全2枚】

X-BASE SHIBUYAは、東京都渋谷区松濤二丁目に位置し、トヨタ不動産が運営する新施設だ。渋谷エリアのIT企業を中心とした高いオフィス需要に応え、ハーフセットアップオフィスやスモールオフィスなど多様なワークスペースを提供する。

今回の充電器導入により、入居者や来訪者が安心してEVを利用できる環境を整備する。オフィスワーカーや訪問者が利便性高くEVを充電できる環境を提供するとともに、渋谷エリアにおけるEV充電インフラの拡充、そして脱炭素社会の推進に貢献する。

施設は京王井の頭線「神泉」駅から徒歩4分、JR・東急・東京メトロ・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩10分の場所にある。敷地面積は約3335平方m、延床面積は約5538平方mで、地下1階・地上6階建ての規模となる。リノベーション完了予定は2025年12月末で、2026年1月の開業を予定している。

Terra Chargeは2022年4月の事業開始以来、日本全国で急速充電器をはじめとしたEV充電インフラの整備を推進してきた。充電インフラの導入ハードルを下げ、EVユーザーの利便性・快適性を高めることで、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。