ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

トヨタ不動産の東京・渋谷の新オフィス施設「X-BASE SHIBUYA」、50kWのEV急速充電器設置…2026年1月開業へ

トヨタ不動産が2026年1月に東京・渋谷に開業予定のセットアップオフィス「X-BASE SHIBUYA(クロスベース渋谷)」の完成イメージ
  • トヨタ不動産が2026年1月に東京・渋谷に開業予定のセットアップオフィス「X-BASE SHIBUYA(クロスベース渋谷)」の完成イメージ
  • ラウンジのイメージ

Terra Chargeは、トヨタ不動産が2026年1月に東京・渋谷に開業予定のセットアップオフィス「X-BASE SHIBUYA(クロスベース渋谷)」に、50kW出力の急速EV充電器を導入すると発表した。

【画像全2枚】

X-BASE SHIBUYAは、東京都渋谷区松濤二丁目に位置し、トヨタ不動産が運営する新施設だ。渋谷エリアのIT企業を中心とした高いオフィス需要に応え、ハーフセットアップオフィスやスモールオフィスなど多様なワークスペースを提供する。

今回の充電器導入により、入居者や来訪者が安心してEVを利用できる環境を整備する。オフィスワーカーや訪問者が利便性高くEVを充電できる環境を提供するとともに、渋谷エリアにおけるEV充電インフラの拡充、そして脱炭素社会の推進に貢献する。

施設は京王井の頭線「神泉」駅から徒歩4分、JR・東急・東京メトロ・京王井の頭線「渋谷」駅から徒歩10分の場所にある。敷地面積は約3335平方m、延床面積は約5538平方mで、地下1階・地上6階建ての規模となる。リノベーション完了予定は2025年12月末で、2026年1月の開業を予定している。

Terra Chargeは2022年4月の事業開始以来、日本全国で急速充電器をはじめとしたEV充電インフラの整備を推進してきた。充電インフラの導入ハードルを下げ、EVユーザーの利便性・快適性を高めることで、脱炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

テラチャージ（旧テラモーターズ）

EV充電

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES