AIカメラ搭載の駐車場システム、『DENNOU PARK』を静岡市葵区に導入…DataHax

  • 静岡市葵区「リブレコインパーキング追手町第１」駐車場に「DENNOU PARK」導入

DataHaxは12月9日、静岡市葵区追手町の「リブレコインパーキング追手町第１」駐車場に「DENNOU PARK」を導入したと発表した。

『DENNOU PARK』はAIカメラと車番認識技術を活用し、入出庫時間や料金を自動管理する。従来のゲート停止や駐車券発行、精算機での清算といった手間を省き、スムーズな駐車体験を提供する。

今回の導入場所の静岡市葵区追手町は、駿府城公園に近く、行政機関や文化施設が集中しているため、多様な利用者が見込まれる。特に静岡まつりなど大規模イベント時には来場者が増え、駐車場の効率的な運営が求められていた。

この駐車場では「精算機×キャッシュレス併用」方式を導入し、誰もが使いやすい決済方法を提供。ゲート機器の接触事故やメンテナンスの負担も軽減し、運営コスト削減につながっている。運用開始から3ヶ月で、入出庫の円滑化と利用者満足度の向上が確認されたという。

「DENNOU PARK」は自社開発のAIアルゴリズムを用い、必要最小限の機材で運営できるため、従来の駐車場システムの約半分のコストで開設可能だ。

今後はナンバープレート決済の拡充やドライバー行動データ活用によるCRM、多様な移動手段への対応を強化する。地域特性や利用者属性に応じたサービス設計により、高い利便性と低コスト運営を両立させる駐車場DXを推進する。

DataHaxは、AI技術とソフトウェア開発を駆使し、社会の課題解決に取り組んでいる。同社はAIパーキング事業、車番認識・解析、交通量調査を柱に展開している。

《森脇稔》

