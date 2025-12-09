ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

シェフラーとシンガポール南洋理工大、ロボット・AI研究所を開設…自動車技術をロボット分野に応用

シェフラーとシンガポール南洋理工大がロボット・AI研究所を開設
  • シェフラーとシンガポール南洋理工大がロボット・AI研究所を開設

シェフラーは、シンガポールの南洋理工大学(NTU)との提携を強化し、ロボット工学と人工知能（AI）に特化した新しい研究所を開設したと発表した。

新設された研究所は900平方メートルの規模で、主にロボット工学とAI技術の進歩に特化する。シェフラーは、ヒューマノイドロボット分野において、革新的な部品のユーザーとサプライヤーの両方として専門知識を活用できる重要な成長分野と位置づけている。

シェフラーは最近、主要なヒューマノイドメーカーとのパートナーシップを発表しており、部品供給契約も含まれている。さらに、世界中の生産施設に多数のヒューマノイドロボットを導入する計画だ。

研究所では、大学の科学者や学生とともに、協働ロボット工学や自動移動ロボットプラットフォームの研究も行う。この緊密な協力により、革新的なアイデアを迅速かつ実用的に市場性のある技術に変換できる。

シェフラーは、リニアドライブ、回転ドライブ、ベアリング、センサー、インテリジェントアクチュエーターシステムなど、数十年にわたる専門知識と幅広い主要技術に基づき、自動車および産業分野からヒューマノイドロボット分野へスケーラブルなソリューションを移植できる。

プラネタリーギアアクチュエーターはその一例だ。もともと電動モビリティ向けに開発されたこれらのアクチュエーターは、ヒューマノイドロボットの肩や腰などに使用されている。

NTUは、シェフラーのイノベーション戦略の中核要素であるSHAREプログラム(先端研究のためのシェフラーハブ)の一部となっている。このキャンパス内コンセプトは、主要大学との国際的なネットワークを構築するものだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シェフラーグループ

人工知能（AI）

ヒューマノイド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES