シェフラーとシンガポール南洋理工大、ロボット・AI研究所を開設…自動車技術をロボット分野に応用

シェフラーは、シンガポールの南洋理工大学(NTU)との提携を強化し、ロボット工学と人工知能（AI）に特化した新しい研究所を開設したと発表した。

新設された研究所は900平方メートルの規模で、主にロボット工学とAI技術の進歩に特化する。シェフラーは、ヒューマノイドロボット分野において、革新的な部品のユーザーとサプライヤーの両方として専門知識を活用できる重要な成長分野と位置づけている。

シェフラーは最近、主要なヒューマノイドメーカーとのパートナーシップを発表しており、部品供給契約も含まれている。さらに、世界中の生産施設に多数のヒューマノイドロボットを導入する計画だ。

研究所では、大学の科学者や学生とともに、協働ロボット工学や自動移動ロボットプラットフォームの研究も行う。この緊密な協力により、革新的なアイデアを迅速かつ実用的に市場性のある技術に変換できる。

シェフラーは、リニアドライブ、回転ドライブ、ベアリング、センサー、インテリジェントアクチュエーターシステムなど、数十年にわたる専門知識と幅広い主要技術に基づき、自動車および産業分野からヒューマノイドロボット分野へスケーラブルなソリューションを移植できる。

プラネタリーギアアクチュエーターはその一例だ。もともと電動モビリティ向けに開発されたこれらのアクチュエーターは、ヒューマノイドロボットの肩や腰などに使用されている。

NTUは、シェフラーのイノベーション戦略の中核要素であるSHAREプログラム(先端研究のためのシェフラーハブ)の一部となっている。このキャンパス内コンセプトは、主要大学との国際的なネットワークを構築するものだ。