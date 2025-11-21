【ロボスタセミナー】先着50名・無料ご招待「1/19 人間の進化と未来社会 石黒浩教授が語る 人とヒューマノイドの未来」

「レスポンス」の姉妹メディアであるロボットメディア「ロボスタ (https://robotstart.info/)」 のオンラインセミナー『人間の進化と未来社会 石黒浩教授が語る 人とヒューマノイドの未来』を2026年1月19日（月）に開催します。

＜ゲスト講師＞

大阪大学 基礎工学研究科 教授／ATR石黒浩特別研究所 客員所長

AVITA株式会社 代表取締役社長 石黒 浩 氏

＜モデレーター＞

ロボスタ 編集長 神崎洋治

ロボットの知能化が進み、身体性の高いヒューマノイドや四足歩行ロボットが注目されています。そんな今、知能ロボットと知覚情報基盤の研究開発を行い、ヒューマノイドやアンドロイド研究の第一人者として活躍する日本ロボット界の至宝、石黒浩教授はどう考えるのか。「人間はAIやロボット技術でどのように進化していくのか」万博でのパビリオン開発の経験を踏まえながら、AIとロボットで進化する人間や人間社会について議論します。

このセミナーでは、石黒教授のご講演後、ロボスタ編集長・神崎洋治とのインタビュー対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。

１．大阪大学基礎工学研究科およびATR石黒浩特別研究所の概要

石黒教授が手がけてきたアンドロイド研究の成果と歩み

２．ロボティクス技術の最新研究・動向

３．スタートアップ「AVITA」の紹介と事業概要

４．「人を理解するためのロボティクス」研究

５．大阪・関西万博「いのちの未来」パビリオンの概要

企画に込めた想い、得られた成果、来場者の反響

６．ヒューマノイドの社会実装に向けた課題と展望

現状の開発基盤と今後の方向性

実装を進めるための課題 技術・社会受容性・倫理・法律等

７．ATR石黒浩特別研究所が描く「人とロボットの未来」

８．ロボット研究者・エンジニアを志す若い世代へのメッセージ

９．質疑応答

プロフィール

石黒浩 氏

大阪大学 基礎工学研究科 教授／ATR石黒浩特別研究所 客員所長

AVITA株式会社 代表取締役社長

ロポット学者．大阪大学大学院基礎工学研究科教授（大阪大学栄誉教授），ATR石黒浩特別研究所客員所長（ATRフェロー），ムーンショット型研究開発制度プロジェクトマネージャー，大阪関西万博EXPO2025テーマ事業プロデューサー，AVITA株式会社CEO代表取締役．遠隔操作ロボット（アバター）や知能ロボットの研究開発に従事．人間酷似型ロボット（アンドロイド）研究の第一人者．

2011年 大阪文化賞受賞、2015年 文部科学大臣表彰受賞 およびシェイク・ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥーム知識賞受賞、2020年 立石賞受賞、2023年 市村学術賞功績賞受賞．

神崎洋治

ロボスタ 編集長

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ～くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。

ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

