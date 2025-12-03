国産ヒューマノイドと四足歩行ロボット、アールティが工場自動化の未来を提示…2025 国際ロボット展

アールティが、12月3日から12月6日まで東京ビッグサイトで開催される世界最大級のロボット専門展「2025国際ロボット展」に出展する。

アールティは、Life with Robot、Work with Robotsを目指し、フィジカルAIに関する技術開発や人型ロボット等の実際の製造業への導入等に取り組んでいる。

近年、製造業では自動化のニーズの高まりとともに、フィジカルAIや人型・四足歩行ロボットがクローズアップされ、工場自動化の現場においてはROS 2によるAIや異種機材間の連携も求められている。こうした業界の課題解決に応えるため、アールティの展示では以下の2つの最新デモンストレーションを行う。

アールティが自社開発するROS 2ベースのヒューマノイド上半身ロボット「Sciurus17」と、製造工場で一般的に利用されているフィールドネットワークModbus TCPを活用した工場自動化デモを展示する。人協働を前提とした軽作業アプリケーション、ROS 2ベースのAIロボットシステム・機器や既存設備との柔軟な連携、可視化、人型ロボットと小型搬送車による作業生成の可能性など、「使われるヒューマノイド」に向けたリアルなアプローチを披露する。

ROSベースのAIロボットを用いた工場ライン構築に関心のある企業、AIロボット導入を検討する製造業向けに最適なデモンストレーションとなる。人型ロボットの製造ラインへの導入におけるコンサルティング相談も受け付ける。

国産四足歩行ロボットによる点検・巡回を想定したデモを実施する。実機として、MEVIUS、Mujina(初公開)の2機種によるデモンストレーションを展示予定。NVIDIA Isaac Simを用いた機械学習ベースの屋内外を問わない安定歩行、センサー連携による設備監視、遠隔操作、自動巡回の代替としての活用などを紹介する。

AI×ロボットが担う「次世代の点検業務」を、実機によるデモで体感できる。アールティの進める四足歩行ロボット国産化プロジェクトはすでに実利用に向けた用途開発フェーズに入っており、国産四足歩行ロボットを活用した共同実証・用途開発パートナーもあわせて募集している。

今回の展示では、自社製品を用いた国産人型上半身ロボット2台+小型搬送ロボットによるROS 2連携の工場作業デモと、国産四足歩行ロボット(MEVIUS・Mujina)による点検・巡回デモという「現場を想定した2つのユースケース」を組み合わせ、「工場の自動化はここからどう進化するのか?」を来場者が直感的に理解できる構成としている。